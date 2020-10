Cum arăta Viorica Dăncilă în tinereţe. Avea părul brunet în liceu, coafat după moda de atunci

În 29 ianuarie 2018 şi până la 4 noiembrie 2019, Viorica Dăncilă a fost Primul ministru al României. Viorica Dăncilă face parte din Partidul Social Democrat încă din anul 1996. Prin candidatura sa la acele alegeri, Viorica a devenit prima femeie premier din ţara noastră şi tot ea a deschis calea femeilor din partid, devenind prima femeie preşedinte a PSD. Ea a declarat la un moment dat: "Am depus tot efortul ca să nu dezamăgesc, în primul rând femeile din România pentru că dacă eu aveam un eşec poate multe femei care vor să facă carieră erau marcate de faptul că prima femeie premier a abandondat sau nu a fost destul de puternică sau nu a făcut performanţă. Cred că am demonstrat că pot face acest lucru şi am dat un impuls tuturor femeilor din această ţară."

Şi-a dorit chiar să devină preşedintele României, dar, la alegerile din 2019 a pierdut în faţa lui Klaus Iohannis. Dar care a fost viaţa Vioricăi Dăncilă înainte de a avea succes în carieră, înainte de a intra în viaţa politică?

