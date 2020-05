Cum arată Tom Hanks la două luni de când a fost infectat cu coronavirus. Actorul încă se protejează

Tom şi Rita se aflau în Australia, unde Tom Hanks filma pentru producţia despre viaţa lui Elvis Presley. Ei au fost primele vedete depistate pozitiv la testul făcut pentru coronavirus. La acel moment, multe producţii au fost puse pe hold, pentru a evita propagarea pandemiei.

"Ne aflăm în Australia. Ne simţeam puţin obosiţi, ca şi cum am fi răciţi şi cu nişte dureri în corp. Am avut amândoi nişte frisoane sporadice. Dar şi episoade de febră. Şi ca să fim corecţi, aşa cum e nevoie în acest moment, dată fiind situaţia mondială, am fost testaţi pentru coronavirus şi am fost depistaţi pozitiv”, mărturisea actorul.

