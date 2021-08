Cum arată noua casă de la ţară a lui Carmen Tănase. Actriţa a vrut să scape de „mizeria“ din Capitală: „Încă nu am grădina mea, dar o voi face” VIDEO

Aceasta are o casă mare cu gazon în faşă, iar lângă are amenajt un loc cu câteva scaune şi o masă. Prezntatorul de la ProTV a fost primit cu braţele deschide de către vedetă, iar el i-a făcut câteva cadouri de „casă nouă”.

Despre noua locuinţă cu curte, actriţa a făcut câteva declaraţii. „Da, e bine. O să fac şi un solar aici”, a spus ea în clipul postat pe YouTube.

Carmen Tănase a declarat că voia să scape de mizeria din Bucureşti şi să respire aer curat, motiv pentru care a ales să se mute la ţară: „Am vândut tot ce aveam în Bucureşti, am vrut să scap de mizeria de acolo, să respir aer curat şi ne-am mutat la… ţară. Încă nu am grădina mea, dar o voi face. Am o curte mare, aşa cum mi-am dori”, a declarat actriţa pentru impact.ro.

Ea trăieşte acum înconjurată de 3 câini şi 14 pisici. „Cea mai mare are 19 ani, toate sunt sterilizate şi se înţeleg foarte bine cu câinii, doar au crescut împreună. Vin toate şi dorm lângă mine”, a mai povestit ea.

Actriţa va mai reveni în Capitală atunci când va participa la evenimente sau va avea spectacole şi diverse proiecte.