Cum arată fiul Mihaelei Rădulescu la 15 ani. Ayan Schwartzenberg a moştenit genele ambilor părinţi

Chiar dacă fiul ei nu este o figură publică şi nu a avut apariţii în presă sau la emisiunile TV, Mihaela Rădulescu postează destul de des fotografii în care apare Ayan Schwartzenberg, dar şi vorbeşte despre acesta la televizor şi pe reţelele de socializare.

Pe lângă pozele pe care le postează vedeta în online şi vorbele frumoase pe care Mihaela Rădulescu le spune despre fiul ei, Ayan Schwartzenberg are şi propriul cont de Instagram, pe care însă nu are foarte multe fotografii. Chiar şi aşa, din postările lui se poate observa că arată incredibil, chiar dacă are doar 15 ani.

Iată cum arată fiul Mihaelei Rădulescu la 15 ani

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: