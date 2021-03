Cum se apără dentistul acuzat de viol. După mărturia concurentei de la iUmor, alte patru femei i-au adus acuzaţii

Ştefania Costache, în vârstă de 34 de ani, şi-a acuzat dentistul că ar fi drogat-o în timpul vizitei medicale la cabinet, apoi ar fi dus-o în apartamentul lui, unde ar fi violat-o. Tânăra i-a făcut medicului dosar penal, depunând o plângere la Poliţie pentru abuz şi viol.

Medicul în cauză neagă însă toate acuzaţiile. Anchetatorii au intrat în posesia imaginilor surprinse de camerele de supraveghere ale blocului în care medicul locuieşte. Declaraţia medicului incriminat, aflată în dosarul de la Poliţie, a fost făcută publică în emisiunea lui Dan Capatos, de la Antena Stars, potrivit Click.ro.

Cum se apără medicul acuzat de viol

"În 17.02.2020, Ştefania Costache a revenit în cabinetul meu pentru igienizarea şi air flow. Am şlefuit lucrarea deja existentă, care era ruptă. Am folosit patru pufuri de lidocaină în partea bucală superioară şi trei în partea inferioară, apoi am aplicat un gel anestezic cu aromă de fructe. Până în acest moment, ea nu mi-a spus că îi e rău. A scuipat mult sânge şi mi-a zis că i se face rău când vede sânge...Am stabilit de comun acord să mergem la mine acasă cu maşina mea, a zis că merge cu mine în apartament. Eu aveam de vorbit cu soţia mea pe video call. Ea a adormit. În jurul orei 12 i-am zis că trebuie să meargă acasă. Se simţea mai bine. Cât a stat la mine în apartament era conştientă, mergea pe picioarele ei. Nu am întreţinut relaţii sexuale cu ea şi nu am pipăit-o în zonele intime. A făcut un atac panică. Am considerat-o o amică cu care ieşeam la cafea, de aceea am invitat o la mine acasă“, a precizat medicul stomatolg C, în declaraţia dată la Poliţie. Deocamdată, se aşteaptă încă rezultatele analizelor toxicolgice de la IML.

În urma mărturiei concurentei de la iUmor, alte patru tinere au declarat că au fost agresate sexual de medicul în cauză. Una dintre ele a depus o plângere la Poliţie.

A început să pună mâna pe mine, pe picioare, apoi pe sâni, am dat să mă ridic şi am căzut