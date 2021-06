Culiţă, dezvăluiri despre relaţia cu iubita sa însărcinată. Cu cine va rămâne prieten după Survivor INTERVIU

Click!: Te-ai întors acasă, bine ai venit. De cine ţi-a fost cel mai dor?

Culiţă Sterp: Cel mai dor pe lumea asta mi-a fost de iubita mea, Daniela, cea care în curând va aduce pe lume copilaşul nostru, de mama mea, de fraţii mei, de oamenii care au fost lângă mine şi la bine şi la greu. Mi-a fost de viaţa pe care o am acasă, de toate lucrurile pe care mi le-a dat Dumnezeu, de muzică. Abia aştept să merg la evenimente să mă întâlnesc cu oamenii, să îmi iau energia de la ei.

Ce ai mâncat şi ce ai făcut prima oară când ai ieşit de la "Survivor"? Îţi era dor de mâncarea de la mama ta?

Când am ajuns acasă m-am aruncat direct în mâncarea mamei Geta, am luat o bucată mare de brânză pe care am mâncat-o cu ambele mâini, nu mai puteam să respir. Mi-a făcut mama salată boeuf, ouă umplute, slănină, cârnaţi. Îmi era dor de mâncarea tradiţională cu care am crescut. N-am ştiut ce este ăla suc sau fast food decât după ce am început să ieşim în lume. Am crescut natural şi mi-a fost dor de gustul copilăriei. Am avut o singură problemă, mi s-a micşorat stomacul şi nu am putut să mănânc foarte mult.

Eşti primul concurent din istorie care a renunţat la competiţie. Chiar atât de mare a fost dorul?

Am renunţat, aşa e. Mă bucur din suflet că am ajuns şi am avut ocazia să particip la Survivor România, însă familia este pe primul loc. Nu a putut să mă ţină nimic acolo, dorul de casă mă trăgea înapoi. În ultimul timp nu mai puteam să mă concentrez atât de mult pe trasee. Eram acolo fizic, dar mintea îmi era acasă.

