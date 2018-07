Cui i-a lăsat Anthony Bourdain întreaga sa avere

În 2013, juraţii Peabody Award i-au acordat lui Bourdain un trofeu pentru „Parts Unknown“. Institutul Smithsonian l-a numit „adevăratul star rock“ al lumii culinare şi „the Elvis of bad boy chefs/ Elvis al chefilor răi“.

Stilul său nonconformist şi agresiv l-a transformat pe americanul Anthony Bourdain în bucătarul rebel sau bucătarul antivedetă, deşi este o celebritate a lumii culinare. Consumator de alcool, fumător înrăit, dependent de droguri o bună perioadă din viaţă, Bourdain a fost însă un chef strălucit şi un scriitor extraordinar.

Născut în 1956 în New York, SUA, Anthony Bourdain a renunţat la facultate pentru a urma cursurile Institutului Culinar American, pe care l-a absolvit în 1978. Ulterior, a lucrat în mai multe restaurante newyorkeze renumite, printre care Sullivan’s şi Les Halles.

„Nu mâncaţi înainte de a citi asta“

Bourdain a devenit celebru după ce a publicat în „The New Yorker“ textul intitulat „Nu mâncaţi înainte de a citi asta“, un articol despre lucrurile neştiute din bucătăriile restaurantelor. S-a impus cu adevărat în lumea personalităţilor culinare în 2000, cu volumul „Kitchen Confidential: Adventures in the Culinary Underbelly“, care a devenit bestseller.

Succesul acestei cărţi a condus la o serie televizată numită „A Cook’s Tour“, iar în 2005 maestrul bucătar lansa o serie marca Travel Channel TV, numită „Anthony Bourdain: No Reservations“. Acest serial a inclus şi un episod despre România, însă ţara noastră nu a fost prezentată într-o lumină foarte bună.

Mereu deschis noilor experienţe, Anthony Bourdain a apărut într-un episod al reality-show-ului „Miami Ink“ şi şi-a tatuat un craniu. Bourdain, cunoscut pentru stilul lui acid şi ironic, a criticat mai multe celebrităţi culinare, cum ar fi Rachel Ray şi Alain Ducasse, dar şi-a declarat admiraţia pentru chefi precum Gordon Ramsay, Ferran Adria, Marco Pierre White şi Mario Batali. Totodată, Bourdain a făcut mai multe comentarii sarcastice la adresa veganilor şi a vegetarienilor.