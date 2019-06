Cuba Gooding Jr a fost arestat şi inculpat pentru agresiune sexuală: care sunt acuzaţiile şi ce spune actorul

Un purtător du cuvânt al Poliţiei din New York a confirmat că actorul Cuba Gooding Jr. s-a predat autorităţilor pe 13 iunie şi a fost inculpat după ce o femeie în vârstă de 29 de ani a depus plângere spunând că recent starul i-a pipăit sânii şi a bruscat-o fiind, susţine ea, sub influenţa drogurilor, potrivit The Telegraph . Presupusa victimă susţine şi că există o filmare a incidentului.