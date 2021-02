Cu ce tricou a venit premierul Florin Cîţu la rapel. „Mă simt foarte bine după vaccin”

La prima doză de vaccin premierul a purtat un tricou alb, pe care scria „Împreună învingem pandemia”, însă de data aceasta, Florin Cîţu a demonstrat că este un fan al muzicii rock. Acesta a venit la vaccinarea cu a doua doză într-un tricou negru inscripţionat cu numele trupei rock americane „Foo Fighters” , de la turneul efectuat în Europa în 2017.

Trupa Foo Fighters s-a înfiinţat în 1994, acelaşi an în care a murit Kurt Cobain şi, odată cu el, povestea Nirvana. Iniţial, trupa a fost un proiect al lui Dave Grohl, un one man band, care a înregistrat singur toate instrumentele pentru primul album. Numele trupei vine de la "Foo Fighter" o poreclă dată de către piloţii de avioane din Al Doilea Război Mondial OZN-urilor. Grupul este unul dintre cele mai de succes din SUA, cu 12 premii Grammy la activ, printre care 4 distincţii de "Best Rock Album". Vineri, 5 februarie 2021, Foo Fighters a lansat un nou album, "Medicine At Midnight".

Află pe Click! ce le-a recomandat Florin Cîţu românilor după ce s-a vaccinat