Cristina Joia, declaraţii de pe patul de spital, după ce a fost desfigurată: „Nu doresc nimănui să treacă prin aşa ceva“

Cristina Joia, designerul emisiunii „Visuri la cheie“ a trecut printr-o experienţă traumatizantă în cursul zilei de duminică. În timp ce se afla la cumpărături într-un supermarket din sectorul 4, aceasta a fost agresată fizic de o altă femeie după ce i-a atras atenţia asupra faptului că a parcat pe trecerea de pietoni, blocând practic intrarea în parcarea magazinului.

Încă sub stare de şoc, bandajată, desfigurată, cu dureri îngrozitoare, cunoscutul designer a povestit, de pe patul de spital, pentru click.ro de la ce a pornit totul. „Era o maşină parcată pe o trecere de pietoni, blocând practic intrarea în parcarea magazinului. Şi o văd pe această femeie care iese din magazin şi se îndreaptă spre maşină. Am întrebat-o dacă e maşina ei, iar ea mi-a răspuns într-un limbaj foarte vulgar, pe care nu-l pot reproduce, că nu mă interesează pe mine. Am intrat în magazin şi am lăsat-o înjurând. M-am apucat să fac cumpărături, puneam banane în coş, eram cu spatele şi, când m-am întors, m-am trezit cu un pumn în faţă. A fost incredibil de puternică lovitura şi am căzut. Pe moment nu mi-am dat seama că avea ceva ascuţit la mână”, a povestit Cristina Joia.

Echipajele de salvare i-au acordat primele îngrijiri chiar în magazin, apoi a fost dusă la Spitalul Bagdasar Arseni, unde a fost operată. „Am o tăietură, dar este spartă şi piramida nazală şi a trebuit să mă opereze de urgenţă pentru că în câteva ore s-ar fi necrozat ţesuturile”, spune ea.

Luni era încă pe patul de spital. Printre consultaţii şi tratamente, a reuşit să facă o scurtă declaraţie pentru Click!: „Mi-am mai revenit din şoc, aştept ca medicii să-mi spună când voi fi externată. Cum se va vindeca această rană... rămâne de văzut după ce-mi voi da jos bandajele. Este un proces de durată şi destul de dureros. Deocamdată nu m-am gândit ce o să fac cu filmările care sunt în plină desfăşurare. Aştept să văd care sunt recomandările medicilor, intenţionez să o iau pas cu pas. Nu doresc nimănui să treacă prin aşa ceva”, ne-a declarat designerul.

„Sunt încă în spital, mi-am mai revenit din şoc. Aştept ca medicii să-mi spună când voi fi externată. Operaţia a fost făcută de urgenţă, aşa cum am precizat, s-ar fi necrozat ţesuturile. Medicii şi-au făcut treaba şi au făcut totul pentru a se asigura că sunt şi că voi fi bine. Cum se va vindeca rana, asta rămâne de văzut, după ce-mi voi da jos bandajele. Este un proces de durată şi destul de dureros“, a povestit Cristina, pentru click.ro