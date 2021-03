Cristina Şişcanu, despre dieta ei minune, bani, probleme şi operaţii estetice: Dacă m-aş hotărî să fac o ajustare mamară, va fi după ce voi da naştere unui copil

Primăvara e anotimpul perfect pentru noi începuturi, spune o vorbă veche, iar Cristina Şişcanu este dovada că se poate. A început o dietă care a ajutat-o să dea jos deja patru kilograme, în nici două săptămâni, s-a apucat de sport, iar de ceva vreme, după ce a participat la ”Bravo, ai stil”, a început să investească în haine de designer. Deocamdată a apelat la botox şi contouring, dar în viitor nu exclude intervenţiile de amploare, iar una din marile sale dorinţe este să mai aibă un copil.

Cristina, la început de primăvară, eşti într-un proces de reinventare. Faci sală, ai început o dietă. În ce constă, concret, planul?

Da, am început acest regim de viaţă de aproape două săptămâni, am dat jos aproape patru kilograme. Lucrez cu Sonia Burtic, un nutriţionist foarte bun, cu care am mai lucrat şi înaintea Sărbătorilor de iarnă şi am avut rezultate spectaculoase într-un timp scurt. Vreau să spun că mănânc mâncare foarte gustoasă, pentru că ea mi-a creat meniul astfel încât să nu se repete, nicio zi nu seamănă cu cealaltă. Mi-am propus ca vreo trei luni de zile să învăţ acest regim şi apoi să-l transform într-un mod de viaţă. Învăţ foarte multe reţete de la Sonia, sănătoase, dar cu puţine calorii, bogate în nutrienţi. Pe lângă faptul că slăbesc, e ca şi cum aş face un curs de nutriţie pentru mai încolo. Vreau să-mi însuşesc aceste reţete şi să le aplic toată viaţa.