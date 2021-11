Cove, despre relaţia cu Adela Popescu, schimbarea din carieră. rolul de soţ şi provocările din căsnicie: „Nu sunt un bărbat romantic, dar sunt un soţ bun“

Cove are o căsnicie fericită (Foto: Prima TV)

Ce te-a făcut să alegi Prima TV?

Echipa. Şi faptul că îmi doream altceva pentru mine. Iar oferta Prima TV, emisiunea Flash Monden şi proiectele pe care le pregătim, au picat la fix. Am venit aici pentru un program de prime time şi am găsit o echipă tânără, entuziastă, şi o colegă de-a dreptul efervescentă. E o provocare pe care am acceptat-o cu inima deschisă. A, şi o colegă, pe Diana, care e frumoasă, deşteaptă şi foarte bună la ceea ce face. Să fiu cu ea pe platouri e o distracţie continuă.

