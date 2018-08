Costi Diţă a vorbit despre probleme de sănătate şi evenimentele nefericite cu care s-a confruntat anul trecut: „A fost un an mai ciudat“ VIDEO

În decembrie anul trecut, Costi Diţă şi-a îngrijorat fanii după ce a anunţat că nu va mai participa la cele trei show-uri de stand-up comedy pe care urma să le susţină la Sala Palatului , alături de Mihai Bononete, Adrian Văncică şi Mihai Rait, din cauza unor probleme de sănătate „complicate“. Actorul nu a oferi detalii despre starea lui, iar în presă au apărut zvonuri că ar fi grav bolnav. Ba mai mult, apăruse şi o ştire falsă că ar fi murit, în legătură cu care „Giani“ a reacţionat pe Facebook.

„Ce mi s-a întâmplat are legătură cu stilul meu de viaţă şi un context de viaţă mai dificil, pentru că am avut un an cu… multe. Îmi mai trebuie ceva timp pentru refacere şi un altfel de stil de viaţă“, spunea atunci actorul.

Într-un interviu acordat lui George Buhnici pe cavaleria.ro , Costi Diţă a lămurit cu ce afecţiune se confruntă, vorbind şi despre problemele personale care i-au afectat sănătatea, arată Libertatea

„Am zis că a fost un an mai ciudat. Am avut cinci accidente de masină, oameni care au intrat în mine… Descopăr că mama face cancer, la jumătate anului bunica mea a murit. La final de an fac o chestie complicată pe piele, pe tot corpul, un fel de sindrom burnout (n.r. - o stare de epuizare fizică, psihică şi emoţională produsă de stresul prelungit). Am tot citit în perioada aia, pentru că nu puteam ieşi din casă. A fost sinistru. M-am panicat foarte tare. Doctorul mi-a zis că echilibrul perfect este aşa: 8 ore de somn, 8 ore de muncpă şi 8 ore pentru tine. Sunt pe revenire acum, lucrurile merg spre bine“, a mărturisit îndrăgitul actor din „Las Fierbinţi“.

Serialul de comedie „Las Fierbinţi“ revine la Pro TV din 11 septembrie, fiind difuzat în fiecare marţi şi joi, de la ora 20.30.