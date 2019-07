Cornelia Catanga, prima declaraţie din spital: care este starea artistei

Cântăreaţa, care în prezent se află la Terapie Intensivă, a mărturisit că starea ei este foarte bună, însă nu ştie câte zile urmează să mai petreacă în spital.

Aurel Pădureanu, soţul Corneliei, a mărturisit că artista s-a simţit foarte rău duminică seară, 14 iulie, motiv pentru care a fost transportată de urgenţă la spital, relatează Spy News.

„Aseară (duminică, 14 iulie – n.r.) am plecat în oraş, nu prea s-a simţit bine, dar tot a vrut să iasă. M-a sunat băiatul că a avut o premoniţie că i se întâmplă ceva. Noi am avut o mare problemă acum trei ani. Am pierdut casa la bancă şi a intrat într-o depresie totală. La noi în ţară au început marii artişti să nu mai fie apreciaţi, acum o lună de zile am cântat cu mari intervenţii la un festival. Ni s-a spus că vom primi banii peste trei luni. Ne-am hotărât să plecăm din România, nu se poate trăi aici, dar s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Medicii au spus că e bine, aşteaptă, o mai ţin trei zile la Terapie Intensivă. Am avut o premoniţie, am crezut că se va întâmpla ceva, am şi visat urât“, a declarat Aurel Pădureanu pentru sursa citată.

Aurel Pădureanu şi Cornelia Catanga FOTO Arhivă personală

În ultima perioadă, Cornelia Catanga a slăbit în jur de 27 de kilograme şi a avut mai multe probleme de sănătate, cântăreaţa confruntându-se cu o depresie care i-a afectat şi mai mult starea de sănătate. Anul trecut, artista a fost internată fiind diagnosticată cu retinopatie pigmentară evolutivă.

„Am slăbit 27 de kilograme în doar cinci luni, din luna decembrie. Nu am ţinut nici o dietă anume, totul este din cauza stresului şi a supărării că fiul meu a plecat în America, la viitoarea lui soţie. I-am zis că dacă nu se întoarce în timpul ăsta o să mă găsească moartă“, declara Cornelia Catanga pentru Click!.



FOTO Click!