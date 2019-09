Cornel Ilie îşi lansează autobiografia: „E povestea oricărui artist din România“

Cornel Ilie lansează pe 16 octombrie cartea „Deja Vu. 25 de ani de Vunk“, odată cu noul album al formaţiei – „Domnul Portocaliu şi maşina timpului“ - şi a concertului aniversar care va avea loc la Sala Polivalentă, scrie News.ro.

„Concertul a fost oprit şi lumea evacuată. Pentru noi, aşa ceva era de neimaginat. În sensul cel mai bun! Să iasă cu bătaie, cu scandal, cu evacuarea sălii... era cel mai punk lucru care se putea întâmpla. A fost botezul nostru, prima zi a următorilor cel puţin 25 de ani“, începe povestea formaţiei Vunk, spusă de Cornel Ilie.

Volumul „Deja vu. 25 de ani de Vunk“ va putea fi achiziţionat în cadrul concertului aniversar sau de pe www.curteaveche.ro şi în librăriile din ţară începând cu 16 octombrie.

„Este aşa o mare bucurie să pot să spun în gura mare că în viaţa asta pot să trăiesc momentul de avea o carte scrisă de mine, iar subiectul să fie cariera noastră de 25 de ani. Faptul că se întâmplă la aniversarea a 25 de ani de la primul concert, în acelaşi timp cu lansarea unui album nou, face ca toamna asta să fie una dintre cele mai frumoase din viaţa mea. Cartea «Deja Vu. 25 de ani de Vunk» este istoria trupei noastre, aşa cum a început ea, în 1988, de la grupul muzical al şcolii, dar care atunci avea alt nume, trece prin toată perioada de când s-a născut Vank, cum s-a schimbat în Vunk şi până în ziua de azi“, declară Cornel Ilie.

După ce a lansat primul documentar despre istoria unei trupe din România, Vunk îşi spune istoria şi-n paginile cărţii „Deja vu. 25 de ani de Vunk“, editată de Curtea Veche Publishing.

„Este povestea oricărui artist din România, a oricărui om care are un vis şi face orice să şi-l împlinească. Sunt poveşti ale pieselor, sunt poveşti despre alegeri în momente cheie, despre trădare, despre prietenie, despre «sex and rock’n’roll» în România şi despre curaj. Am scris cartea asta pentru a ne spune povestea şi pentru a le da curaj şi speranţă altora ca noi. Pentru că, deşi este o carte despre Vunk, este povestea oricărui om care ar face orice să trăiască din pasiunea vieţii lui. Am scris-o pentru cel care îşi caută încă Visul sau pentru cel care are nevoie de mai multă încredere pentru a şi-l împlini“, mai spune Cornel Ilie.

De 25 de ani pe scena din România, Vunk este trupa inovaţiei în rock-ul românesc: primul videoclip 3D, primul concert multimedia, primul afiş exclusiv din GIF-uri sau primul videoclip filmat live pe Facebook.

Single-uri precum „Pleacă“, „Vreau o ţară ca afară“, „Aşa şi“ sau „Numai la doi“ au ocupat primul loc în topurile radio de-a lungul anilor, timp de mai multe săptămâni. În 2018, formaţia Vunk a devenit protagonista primului documentar al unui artist român – „Jur să spun adevărul“.

