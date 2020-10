Corina Chiriac aniversează 71 de ani, oferind fanilor săi o mică privire în locuinţa sa

„Dragilor, eu am început să mă serbez de astăzi! Vă doresc tuturor sănătate şi La mulţi ani Dumitra şi Dumitru! Până la o nouă revedere, o să mai postez nişte fotografii!”a scris artista pe Facebook.

Fotografiile adăugate de artistă oferă şi o privire fanilor în locuinţa sa, amenajată într-un stil rustic, cum arată click.ro .

Corina Chiriac este recunoscută pentru melodii precum „Strada Speranţei”, „Inima ta” sau „Mama, doar mama”, fiind una dintre cele mai iubite artiste din România în ultimele decenii. Într-un interviu la emisiunea „Mic dejun cu un campion”, de la TVR2, ea vorbeşte despre episodul plecării sale în California, acolo unde a stat 5 ani.

"Eu am plecat cu un contract semnat cu o societate româno-americană care organiza evenimente pentru Societatea Română din California. Pentru a-mi prelungi viza, mi s-a făcut un contract fictiv la o televiziune din nordul Californiei, unde am apărut şi unde l-am rugat frumos pe patron să-mi facă acest contract.

Eu stăteam de un an de zile pe la prieteni până am găsit de lucru, până am început să câştig lunar - pentru că altfel eu câştigam sporadic, cântând pe ici, pe colo la comunităţile româneşti şi se plătea foarte prost. Adică, luam 75 de dolari pe seară, pe trei programe, la un restaurant românesc. Dar erau nişte bani, condiţii în care mă mutam din lună în lună la nişte prieteni...” a spus artista.