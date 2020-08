Connect-R, mărturisiri emoţionante din copilărie: „Când eram amărât, credeam că oamenii care au mâncare în fiecare zi sunt cei mai fericiţi“

Deşi este un artist foarte apreciat în acest moment, având peste 2 milioane de fani pe Facebook şi reuşind să facă bani mulţi din muzică, Connect-R a avut o copilărie în care s-a confruntat cu lipsuri financiare majore. Artistul s-a ferit să vorbească despre acea perioadă, însă de curând a hotărât să împărtăşească cu fanii acea etapă a vieţii lui.

„Când eram amărât, credeam că oamenii care au mâncare în fiecare zi sunt cei mai fericiţi. Am mai crescut şi am zis ‘gata, domle’, ştiu fericire e atunci când îţi permiţi haine multe şi de firmă. (…) Când am început să fac bani din primele concerte, mi-a dat seama că fericirea e momemntul când învârţi cheia în uşa primului apartament. Cu banii strânşi din concerte şi cu un credit la o bancă, am reuşit să-mi iau un apartament în Giuleşti. 3 camere, parter. Ce vorbeşti Frant! Gata, fericire pe mine”, a mărturisit cântăreţul pe Instastory.