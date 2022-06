Connect-R a vorbit despre tinereţe, când mânca la cantina socială. „Consider că sunt bogat pentru că am venit de la sub zero”

„Consider că sunt bogat pentru că am venit de la sub zero. Noi mult timp am luat mâncare de la cantina socială până la 15-16 ani”, a menţionat Ştefan Mihalache, cunoscut în muzica românească drept Connect-R de mai bine de două decenii.

Starul a povestit că şi acum îşi mai aminteşte gustul de la acea cantină, unde tot ce „era mâncare gătită era aproape necomestibil.”