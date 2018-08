Connect-R şi Misha s-au despărţit: artistul a anunţat că nu mai formează un cuplu de un an

„Nu obişnuiesc să împărtăşesc lucruri atât de intime cu nimeni, dar nici să găsesc minciuni tot timpul nu pot. (A trecut) un an şi 3 săptămâni de când am hotărât să rămânem prieteni şi părinţii copilului nostru. Viaţa merge mai departe pentru fiecare dintre noi. Atât am avut de spus. Rog pe toată lumea, inclusiv presa, să nu ne pună întrebări, mulţumim anticipat“, a scris Connect-R într-o postare pe Instagram, alături de o poză cu Misha.

Cu doar câteva zile în urmă, cântăreţul spunea despre el că nu este un „soţ bun“ şi îi recunoştea meritele Mishei în creşterea şi educaţia copilului, fanii interpretând aceasta postare ca pe o simplă declaraţie de dragoste.

„Mamă eşti atunci când reuşeşti să-ţi dai seama că copilul tău are nevoie de tine mai mult decât ai tu nevoie de tine. Mama înseamnă să ai timpanele pregătite pentru a suporta ţipetele copilului tău, atunci când urletul e singurul vocabular pe care copilul tău îl cunoaşte. Mama înseamnă să renunţi, bineînţeles, provizoriu la cariera ta, la facultate, la ieşirile în club, la tot felul de distracţii de fetiţe şi să stai seara să-ţi adormi copilul. Să-i spui poveşti ca să aibă vise frumoase. Să te poţi trezi dimineaţa ca să-i faci pachet pentru grădiniţă, să stai să-ţi îngrijeşti îngeraşul când e răcit sau are otită. Să renunţi la orgoliul tău, în certurile cu soţul tău, doar pentru liniştea copilului tău. Practic la finalul zilei, el, copilul tău, să fie tot ce contează pentru tine. Mulţumesc, Misha, pentru că eşti Mamă, pentru că eşti îngerul copilului nostru. Să nu înţelegeţi greşit! Eu nu sunt un soţ bun, ba din contră! În schimb Mihaela e impecabilă“, a transmis Connect-R pe contul său de Instagram.

Totodată, în urmă cu câteva luni, Misha recunoştea într-un interviu pentru Antena Stars că lucrurile nu merg prea bine în căsnicia lor: „Aş fi ipocrită să spun acum că: «mamă, totul este roz, vai, noi ne iubim cel mai mult de pe planeta asta». S-a pus problema divorţului, pentru că suntem amândoi foarte orgolioşi. Atunci când ne certăm, din orgoliu, putem face diverse lucruri“.

Connect-R şi Misha s-au căsătorit civil pe 24 iulie 2013, iar pe 21 septembrie 2014 au făcut cununia religioasă, avându-i ca naşi pe cântăreţul Pepe şi soţia acestuia Raluca. La câteva luni distanţă, pe 25 ianuarie 2014, au devenit părinţii unei fetiţe pe nume Maia.