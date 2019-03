Comedianta Rosie O'Donnell a dezvăluit că a fost abuzată sexual de tatăl ei

În cartea „Ladies Who Punch: The Explosive Inside Story of «The View»“, care urmează să fie lansată, Rosie O’Donnell a dezvăluit că a fost abuzată sexual de tatăl ei, Edward Joseph, care a murit în 2015.

„Totul a început când eram foarte mică. Apoi, după ce mama mea a murit, în mod ciudat, s-a oprit, pentru că brusc a fost nevoit să aibă grijă de cinci copii. Nu este ceva despre care vreau şi pot să vorbesc. Viaţa oricărui om se schimbă radical dacă trece prin aşa ceva. Orice copil pus într-o asemenea poziţie, mai ales de către cineva din familie, se simte complet neputincios şi blocat, pentru că persoana căreia i-ai povesti este aceeaşi cu persoana care te răneşte“, a declarat O’Donnell pentru Variety.

Chiar dacă abuzurile la care a fost supusă nu au fost cunoscute până acum, actriţa şi comedianta a vorbit în trecut despre copilăria grea pe care a avut-o, marcată de pierderea mamei pe când ea avea doar 10 ani.

În plus, O’Donnell este cunoscută drept o activistă pentru drepturile comunităţii LGBTQ şi a victimelor abuzurilor sexuale şi i-a criticat dur pe prădătorii sexuali de la Hollywood, atacându-i public pe Bill Cosby şi Roman Polanski, două dintre cele mai sonore nume acuzate de hărţuire şi abuzuri sexuale.

De altfel, ea a fost prima vedetă care a declarat public că o crede pe Dylan Farrow, care, în 2014, a publicat o scrisoare deschisă în care dezvăluia că tatăl ei, cineastul Woody Allen, a agresat-o sexual începând cu vârsta de 7 ani.

„Sunt foarte anti-Roman Polanski şi anti-Woody Allen. Este o linie foarte clară pentru mine“, scrie O’Donnell în cartea ei.

Rosie O'Donnell şi-a început cariera în comedie din adolescenţă, iar debutul şi l-a făcut în talent show-ul „Star Search“ (1984). Este cel mai bine cunoscută pentru emisiunea „The Rosie O'Donnell Show“, pe care a realizat-o din 1996 până în 2002, timp în care a fost recompensată cu mai multe premii Emmy.

În 2006, ea a devenit prezentatoarea show-ului „The View“, care a fost scos din grilă în 2012 şi a revenit după doi ani. În 2015, O'Donnell a anunţat că încheie colaborarea cu emisiunea.

