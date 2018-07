Cliff Richard a câştigat procesul cu BBC. Reacţia postului de televizune: „O schimbare semnificativă împotriva libertăţii presei“

Reprezentanţii BBC au declarat după aflarea deciziei că verdictul încalcă libertatea presei şi că se gândesc să facă apel. BBC trebuie să îi plătească artistului şi despăgubiri de 210.000 de lire sterline (236.000 de euro).

Numele cântăreţului Cliff Richard a apărut pe prima pagină a ziarelor britanice în luna august 2014, atunci când poliţia a efectuat o percheziţie în reşedinţa pe care artistul o deţine în comitatul Berkshire, în cadrul unei anchete în care cântăreţul era cercetat pentru o presupusă agresiune sexuală comisă în anii '80 asupra unui adolescent în vârstă de 16 ani.

Cântăreţul, care nu a fost niciodată arestat sau condamnat pentru acuzaţiile ce i-au fost aduse, a susţinut în proces că transmisiunea BBC din 2014 a fost o „gravă încălcare a intimităţii“, scrie News.ro.

De cealaltă parte, BBC a spus că jurnaliştii au acţiunat de bună credinţă şi că are în vedere formularea unui apel.

Cu toate acestea, după proces, Fran Unsworth, directoarea departamentului de ştiri al BBC, s-a scuzat faţă de Richard: „Privind retrospectiv, sunt lucruri pe care le-am fi făcut diferit“. Ea a adăugat că acest caz a marcat „o schimbare semnificativă“ împotriva libertăţii presei şi a „unui principiu important“ - dreptul publicului de a cunoaşte.

Mann a decis că BBC a încălcat dreptul la viaţă privată într-un mod „grav“, în căutarea senzaţionalului. El a respins cazul BBC potrivit căruia transmisiunea era justificată de drepturile la libertatea presei şi de exprimare.

Din suma totală a despăgubirilor, 190.000 de lire sterline reprezintă prejudicii, iar 20.000, prejudicii grave, după ce BBC a înscris materialul realizat pentru câştigarea unui premiu.

BBC trebuie să plătească 65%, iar Poliţia din South Yorkshire, care a organizat percheziţia, 35%.

Poliţia a fost de acord deja să îi plătească 400.000 de lire sterline lui Cliff Richard, după ce el a făcut o plângere.

Bibliografie Cliff Richard

Cliff Richard, născut pe 14 octombrie 1940, este unul dintre cei mai populari cântăreţi britanici, a cărui carieră muzicală se întinde pe durata a peste cinci decenii. Albumele sale s-au poziţionat pe primele locuri în topul britanic în fiecare dintre primele şase decenii de existenţă a acestui clasament muzical.

De asemenea, Cliff Richard ocupă locul al treilea în topul artiştilor cu cele mai mari vânzări de albume în Marea Britanie, după Elvis Presley şi The Beatles.

A colaborat deseori cu trupa de backing vocals The Shadows şi a jucat în filme precum „The Young Ones” şi „Summer Holiday”. Cliff Richard s-a clasat pe locul al doilea la concursul Eurovision din anul 1968 cu piesa „Congratulations” şi a ocupat locul al treilea la Eurovision 1973 cu cântecul „Power To All Our Friends”.

Artistul a fost înnobilat de regina Elizabeth a II-a a Marii Britanii în anul 1995. În 1996, a ţinut prima pagină a presei internaţionale, după ce i-a încântat pe spectatorii prezenţi la turneul de tenis de la Wimbledon, susţinând un concert ad-hoc, în timpul unei pauze a meciurilor de pe terenul central, întrerupte din cauza ploii. Cel mai recent single al său care a ajuns în fruntea topului britanic a fost „The Millennium Prayer”, în 1999.

