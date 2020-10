Claudia Pătrăşcanu, viaţa la 40 de ani, în plin divorţ de tatăl copiilor ei: "Nu-mi imaginam că o să fiu mamă singură, dată afară din casă cu doi copii"

Claudia a părăsit Bucureştiul şi a ales să se mute cu cei doi copii pe care îi are cu Gabi Bădălău, Nicholas şi Gabriel, la casa ei din Agigea. Ne întâlneam cu ea acum mai bine de jumătate de an, când fiecare replică era un strigăt de durere şi regret, după o perioadă dificilă, în care a sperat că mai pot fi, din nou, o familie. În octombrie aniversează 40 de ani, prilej cu care am realizat şi această şedinţă foto tematică. Iar cea mai mare dorinţă a ei, odată cu schimbarea prefixului, e să fie liniştită. Lupta cu sine şi cu tarele trecutului se duce pentru că visează ca fiii lor să trăiască în armonie. Şi chiar dacă, momentan, nu a ajuns la un consens cu tatăl acestora, ea nu renunţă la a mai spera că va putea să le ofere echilibrul de care au nevoie pentru a deveni doi bărbaţi adevăraţi.

OK!: Am stat de vorbă ultima dată la începutul acestui an. Cum a fost viața ta în acest an greu, în care, pe lângă pandemie, ești în plin proces de divorț? Claudia: A fost un an mult mai liniştit decât anul anterior, m-am mutat din Bucureşti la Constanţa, la casa mea din Agigea. Copiii se bucură, aici, de copilărie adevărată, nu mai răcesc aşa des, nu îmi cer să mergem la Bucureşti. Vreau să le arăt cum e viaţa normală, vreau să trăiască bucuria simplă, să fie fericiţi. Este un stres pentru mine faptul că mai avem înfăţişări la divorţ, e o situaţie neplăcută, dar cu răbdare, toate vin şi trec. M-am refăcut şi vreau să uit trecutul, care nu a fost tocmai spectaculos, cel puţin nu în ultima perioadă.