Cine este Sebastian Bear-McClard, actorul care a lăsat-o însărcinată pe cea mai frumoasă femeie din lume

Vedeta este foarte fericită că va deveni mamă. Ea este căsătorită din februarie 2018 cu actorul şi producătorul Sebastian Bear-McClard. A fost o mare surpriză la vremea respectivă, fiindcă abia fuseseră văzuţi împreună de câteva săptămâni, de Valentines Day. Cununia civilă a avut loc în Manhattan, New York. La cununie, ea a purtat o costumaţie modestă de 250 de dolari, formată din jachetă şi pantaloni.

"Când eu şi soţul meu le spunem prietenilor că sunt însărcinată, prima lor întrebare după ‚Felicitări’ este, aproape întotdeauna, ‚Ştii ce vrei?’. Ne place să răspundem că nu vom cunoaşte genul copilului până nu va împlini 18 ani şi ne va anunţa atunci. Toată lumea râde la asta. Există un adevăr în replica noastră, totuşi, unul care sugerează posibilităţi mult mai complexe decât organele genitale cu care s-ar naşte copilul nostru – adevărul că nu avem nicio idee cine, sau mai degrabă ce creşte în interiorul meu. Cine va fi această persoană? Părinţii cui o să fim? Cum ne va schimba schimba viaţa şi cine suntem?", a transmis Emily, citată de OK Magazine.

Sebastian Bear-McClard este actor şi producător, pe pagina sa IMDb figurând că a produs filmele indie Good Time (2017), în care a jucat Robert Pattinson, Heaven Knows What (2014) şi Still Life (2006)

Emily Ratajkowski pregăteşte o carte