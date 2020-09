Cine este şi cu ce se ocupă fiul lui Ludovic Orban: "L-am crescut foarte liber". Tudor Orban a fost implicat într-un scandal în şcoala gimnazială

Probabil este vorba despre familia sa, despre soţie şi despre băiatul pe care îl are. Nu mulţi ştiu, dar Ludovic Orban are un fiul, pe Tudor Orban. Cu ce se ocupă tânărul, câţi ani are?

Mihaela Orban, soţia, i-a dăruit un fiu în urmă cu 21 de ani. Băiatul se pare că ar avea o fire mai retrasă, nu adoră ieşirile publice şi a încercat mereu să ascundă faptul că este fiul lui Ludovic Orban. Singurul moştenitor al primului ministru urmează cursurile Facultăţii de Matematică şi Informatică din cadrul Universităţii Bucureşti.

