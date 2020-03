Cine este cel mai bine vândut artist al anului VIDEO

Cântăreaţa Taylor Swift, în vârstă de 30 de ani, a fost desemnată de International Federation of the Phonographic Industry (IFPI) cel mai bine vândut artist al anului 2019, devansând nume ca Ed Sheeran, Billie Eilish şi The Beatles.

Organizaţia care monitorizează industria muzicală la nivel global a transmis că cel de-al şaptelea album al lui Swift, „Lover“, care a fost lansat în august, a propulsat-o în fruntea listei anuale. Cântăreaţa americană s-a mai aflat în fruntea topului în 2014, anul în care a lansat albumul „1989“. În afara lui Ed Sheeran, ceilalţi ocupanţi ai primelor zece locuri din lista IFPI colaborează cu Universal Music Group (UMG). Taylor Swift (UMG) este urmată în top de Ed Sheeran (Warner), Post Malone (UMG), Billie Eilish (UMG), Queen (UMG), Ariana Grande (UMG), BTS (Big Hit/UMG/Sony), Drake (UMG), Lady Gaga (UMG) şi The Beatles (UMG), potrivit news.ro. În 2018, rapperul Drake a fost cap de listă. El a fost cel mai bine vândut artist al anului şi în 2016. International Federation of the Phonographic Industry calculează vânzările în funcţie de consumul digital şi fizic în toate formatele.

De asemenea, Taylor Swift a fost desemnată artista deceniului la American Music Awards 2019. Cu zece premii Grammy în palmares, cântăreaţa pop a fost artistul cu cele mai mari venituri înregistrate în ultimul an, 185 de milioane de dolari, potrivit Forbes. În 2020, cântăreaţa americană va fi cap de afiş al festivalului Glastonbury, care sărbătoreşte cinci decenii de la debut.

Netflix a lansat recent documentarul „Miss Americana“, unde Taylor Swift mărturiseşte că a făcut eforturi pentru a trata o tulburare de alimentaţie. În timpul turneului mondial din 2015, subnutriţia a făcut-o să se simtă „ca şi când avea să leşine la finalul concertului sau în mijlocul lui“, a mai povestit artista.

Regizoarea a pus în centrul documentarului viziunea politică a lui Swift, procesul intentat DJ-ului din Colorado pentru hărţuire sexuală şi părerile despre politicienii conservatori. În film, cântăreaţa povesteşte şi despre cum s-a îndrăgostit de actorul britanic Joe Alwyn.