Cine este Ioana, fiica adoptată a Angelei Gheorghiu: „Am considerat-o fetiţa mea de la început. Dar, efectiv, s-a întâmplat când avea 6 ani“

Soprana Angela Gheorghiu nu are copii biologici, însă o iubeşte pe Ioana ca şi când ar fi propria fiică. Adolescenta este fiica Elenei, sora Angelei Gheorghiu, care a decedat în 1996 într-un cumplit accident de maşină. La vremea la care fetiţa avea doar 11 ani, s-a stins din viaţă şi tatăl ei. Astfel că Angela Gheorghiu a adoptat-o pe fiica surorii ei.

„Am considerat-o fetiţa mea de la început. Am zis „avem copil“ dar, efectiv, s-a întâmplat când avea 6 ani. Pe Ioana am văzut-o prima oară pe scenă, la Covent Garden. Făceam „Turandot“, eram machiată şi îmbrăcată în chinezoaică, nu m-a recunoscut. Deja vorbea engleza cu toată lumea. Împreună cu mama şi tata au nimerit exact în timpul actului doi. Au venit direct de la aeroport, i-am văzut de pe scenă. Cântam şi i-am văzut în culise, mama, tata, Ioana. Am avut nişte emoţii…', a povestit în trecut soprana, potrivit Libertatea.

Ioana a locuit la Londra, alături de Angela Gheorghiu şi de fiica tenorului Alagna, Ornella.