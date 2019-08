Cine e Adriana Titieni, femeia alături de care Alexandru Papadopol a fost surprins în ipostaze tandre, după divorţul de Ioana Ginghină

Actriţa este cunoscută drept soţia celebrului actor şi fost rector al UNATC Adrian Titieni. Însă, zvonurile spun că şi cuplul Titieni s-ar fi destrămat în secret, un indiciu fiind că Adriana a revenit la numele de fată, Irimescu, cel puţin pe reţelele sociale, notează Spynews

Adriana Titieni a jucat în mai multe producţii cinematografice şi de televiziune alături de Ioana Ginghină şi Adrian Titieni, cum ar fi serialul „În familie“, dar şi în piese montate la Teatrul Naţional din Craiova, la Teatrul Bulandra şi la Teatrul Casandra din Bucureşti.

Adriana Titieni s-a născut pe 9 iunie 1976, la Râmnicu Vâlcea şi a debutat în teatru înainte de a intra la UNATC, la 19 ani, pe scena mare a Teatrului Naţional din Craiova, cu „Danaidele“ lui Purcărete.

În anul 2001 a absolvit UNATC, secţia actorie, şi are un masterat în pedagogia artei actorului, în cadrul Universităţii de Artă Teatrală şi Cinematografică I.L. Caragiale din Bucureşti.

Adriana Titieni a colaborat cu regizori renumiţi, precum Silviu Purcărete („Danaidele“), Liviu Ciulei („Hamlet“) şi Gelu Colceag („Ofertă de serviciu“). A apărut, de asemenea, în dramele „Modigliani“ (2004), regizată de Mick Davis, şi în „Tinereţe fără tinereţe“ (2007), film regizat de Francis Ford Coppola, unde a avut o scenă cu personajul principal interpretat de Tim Roth.

Între timp, după ce în perioada 1998-1999 a urmat un training pentru crainic TV, prezentator ştiri şi prezentator divertisment, din 1999, Adriana a început colaborarea cu Televiziunea Română, fiind prezentatoare a Jurnalului Cultural de pe TVR Cultural, notează jurnalul.antena3.ro

Ulterior, din 2005 a fost realizatoare, producătoare şi prezentatoare a emisiunii de istorie pentru copii „Veste şi poveste“, la radioul Itsy Bitsy FM. În 2006, la acelaşi post de radio, a realizat „Jurnalul de bord cu Adriana“, iar apoi s-a ocupat de emisiunea „Părinţi ascultători“.

Cuplul Titieni

Povestea de dragoste dintre Adrian şi Adriana Titieni a început pe băncile facultăţii, în urmă cu mai bine de 20 de ani. Adriana, pe atunci Irimescu, intrase la grupa de actorie al cărei lector era Adrian Titieni (56 de ani). S-au cunoscut când aceasta de abia intra pe băncile facultăţii. S-au îndrăgostit, el a renunţat la postul de profesor la clasa iubitei sale, iar la un an de la prima lor întâlnire s-au şi căsătorit. Relaţia lor a evoluat rapid. La primele întâlniri, Adrian Titieni a şi cerut-o de soţie pe Adriana, care avea pe atunci 22 de ani, potrivit click.ro.

La cei 23 de ani ai brunetei s-au căsătorit, la un an a apărut în viaţa lor fiica Ariadna, iar apoi, după încă un an, familia s-a întregit când pe lume a apărut şi fiul cuplului, Marc. Copiii lor sunt acum şi ei adulţi. Ariadna are 20 de ani şi este studentă la Universitatea de Medicină şi Farmacie, iar Marc a intrat la Teatru.

Actriţa susţinea în urmă cu ceva vreme, în timp ce descria povestea de iubire dintre ea şi cel care i-a fost la un moment dat profesor, că relaţia dintre ei ar putea fi încheiată numai de moartea unuia dintre ei.

„Suntem de nouă ani împreună şi sper să mai fim înca de zece ori pe-atât, chiar îmi doresc ca relaţia asta să se sfârşeasca doar odată cu dispariţia mea de pe pamânt, a mea sau a lui. Nu cred că se erodează (dragostea - n.r.). Eu sunt aproape dependentă de soţul meu. Poate părea o exagerare. E un lucru pe care nu l-am mai spus. Nu pot să adorm dacă Adrian nu este acasă, iar când pleacă la spectacole, la repetiţii, primele două, trei zile de acomodare sunt cumplite“, spunea Adriana cu câţiva ani în urmă, pentru Revista Tango.

Întrebată, la acea vreme, cum şi-a dat seama că ea şi Adrian Titieni sunt făcuţi să fie împreună, actriţa a răspuns: „În primul rând după faptul că ne iubim. Dar, dincolo de asta, sunt foarte multe coincidenţe în ceea ce ne priveşte: Adrian e născut pe 6 iunie, eu sunt născută pe 9 iunie, el se numeşte Adrian, eu Adriana, numele nostru de fetiţă preferat era Ariadna, fiecare dintre noi şi-a dorit foarte mult copii, semănăm mult unul cu celălalt, avem foarte multe lucruri în comun şi am avut senzaţia asta că suntem făcuţi să fim împreună“.

„Am înţeles asta clar şi profund, într-o bună zi, la un curs, foarte devreme după ce am început anul I, când fiecare dintre studenţi trebuia să meargă în faţă şi să spună «mă numesc… şi întâmplarea din copilărie cea mai dragă mie este următoarea...». Şi, în timp ce vorbeam şi-i spuneam lui Adrian care este întâmplarea din copilărie cea mai apropiată mie, s-a aşternut aşa o linişte între noi doi, o tăcere plină de sens şi s-a creat o energie pozitivă, s-a împrăştiat peste întreaga clasă. Iar eu, în momentul acela, am simţit, am ştiut că el e omul potrivit pentru mine. N-am îndrăznit, n-am spus nimic, pentru că era profesorul meu şi-l cunoşteam de puţină vreme. Dar, după aceea, aceeaşi energie şi linişte care s-a instalat atunci între noi doi a mai apărut şi alte dăţi şi în diverse moduri. Şi de atunci încoace, mereu, starea de bine şi de confort pe care o am atunci când sunt lângă el mă face să simt, să cred şi să nu uit că e omul făcut pentru mine“, a mai povestit Adriana Titieni în urmă cu 12 ani.

Adrian şi Adriana Titieni au împreună doi copii, pe Ariadna, în vârstă de 20 de ani, care este studentă la Universitatea de Medicină şi Farmacie, şi pe Marc (19 ani), care a intrat la Teatru.

Alexandru Papadopol şi Ioana Ginghină s-au despărţit după o căsnicie de 12 ani. Cei doi au împreună o fiică, Ruxandra, în vârstă de 11 ani.

