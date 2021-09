Cine este bărbatul cu care Magda Pălimariu s-a căsătorit în secret. Sotul ei ocupă o funcţie importantă

Magda Pălimariu a oferit câteva detalii despre relaţia cu soţul său. Aceasta a explicat faptul că au decis să se căsătorească şi au organizat totul la puţin timp după ziua sa de naştere, bucurându-se de o ceremonie intimă, la starea civilă, urmată de slujba religioasă şi de o petrecere la care au participat doar persoanele foarte apropiate.

Cum a devenit Ionuţ Eriksen un CEO de succes

Ionuţ Eriksen este CEO-ul unui lanţ de clinici şi laboratoare dentare având peste 70 de angajaţi, dar şi Preşedintele al Camerei de Comerţ Norvegiano-Române în Oslo.

Ionuţ Eriksen a plecat din ţară pentru prima dată atunci când avea 16 ani. O vacanţă în însorita Grecie avea să schimbe totul şi avea să-l poarte în diferite colţuri de lume pe cel care este astăzi CEO şi Managing Director al Eurodent, un lanţ de clinici stomatologice originar din Norvegia, dar extins şi în Ungaria şi în Danemarca.

„După înscrierea la Facultatea de Finanţe din Oslo, am urmat ca un curs firesc un masterat londonez, iar la sfârşitul anului 2005 am preluat postul de controlor financiar la compania de curierat şi logistică DHL”, a declarat acesta pentru businessmagazin.

Îşi aminteşte că atunci când a acceptat poziţia actuală – de CEO şi MD –, compania avea două clinici, ajungând astăzi la şapte unităţi, amplasate în Oslo, Bergen, Alta şi Trondheim în Norvegia, precum şi în Copenhaga (Danemarca) şi Budapesta (Ungaria), cu un total de peste 100 de angajaţi.

Uitându-se în urmă, recunoaşte că nu a cochetat niciodată până acum cu ideea de a se întoarce în ţară. Şi totuşi, admite că preferă să nu zică niciodată „niciodată“. Mai mult, vine des acasă, deşi acasă e pentru el acum în trei ţări diferite.

Ce spune Magda Pălimaru despre căsătoria cu Eriksen

Vedeta a recunoscut că îşi doreşte totuşi să poată pleca într-o vacanţă care să dureze cu adevărat o lună, de miere. Deocamdată, s-a mulţumit cu o vizită scurtă în Spania, Marbella, înainte de căsătorie, pentru ca apoi să ajungă la Iaşi şi în Norvegia, acolo unde soţul său îşi desfăşoară o parte din activitate.

„Atât de mult iubesc să călătoresc, încât chiar mi-aş dori, literalmente, o luna de miere. Nu, nu am avut o lună de miere, dar am reuşit să plecăm câteva zile, înainte de nuntă, în Marbella, iar după căsătorie am fost un pic la Iaşi şi, apoi, direct în Norvegia. Urmează să plecăm din nou în Marbella (locul nostru preferat), însă vrem să vedem cum evoluează restricţiile. Punem siguranţa pe primul loc”, a mai povestit Magda în interviul pentru viva.ro.

Magda Pălimariu este la a doua căsnicie. Ea a mai fost măritată, dar a divorţat în urmă cu mai mulţi ani. Nici atunci vedeta nu a dorit să ofere detalii despre despărţire sau bărbatul care i-a fost soţ.