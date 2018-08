Christina Aguilera a explicat de ce a refuzat să aibă relaţii cu alte celebrităţi FOTO

Christina Aguilera a lansat un noul album pentru care a adoptat un look mai natural FOTO Guliver/Getty Images

Cosmopolitan pentru numărul din luna octombrie. Cântăreaţa americană Christina Aguilera va apărea pe coperta revisteipentru numărul din luna octombrie.

În interviul acordat publicaţiei, artista a vorbit despre criticile pe care le-a primit de-a lungul timpului cu privire la activitatea ei muzicală sau a felului în care arată. În plus, pentru coperta noului său album denumit sugestiv „Liberation“, artista a pozat fără machiaj, adoptând un look în totalitate natural.

„Încă îmi place să adopt o imagine glamour, însă, vreau să-mi arăt toate imperfecţiunile de această dată. Este înfricoşător, dar sunt pregătită pentru această provocare. Nu-mi poţi spune ceva ce n-am auzit încă despre mine“, a mărturisit Aguilera.

„Este deprimant să auzi ce etichete ţi se pun. Îmi amintesc că am suferit în urma difuzării unor reclame pe MTV în care Britney Spears era considerată drept «fata bună», iar eu «fata rea». Dacă aş alege să afişez o imagine de fată timidă şi inocentă ar fi în regulă. Dar dacă aş alege în schimb să fiu pur şi sumplu eu însămi, atunci nu mai e bine“, a continuat cântăreaţa.

Vorbind despre noul ei album, „Liberation“, Christina a declarat: „Prin acest album încerc să dau înapoi şi să mă regăsesc pe mine. Vreau să fac ceva complet neaşteptat de la un spectacol pop - o perspectivă proaspătă pe care nu am mai abordat-o în niciun turneu, ceva super-creativ şi foarte interesant“.

Christina Aguilera - „Liberation“ FOTO PopCrush

Cântăreaţa americană a vorbit şi despre faptul că evită să se implice într-o relaţie amoroasă cu o persoană celebră: „Oportunităţi au existat, dar nu e genul meu să ies la întâlniri cu o altă persoană din industrie. Trebuie să fie ceva greşit cu tine dacă vrei să faci parte din această industrie. Adică, ce vreau să spun este faptul că şi eu am cu siguranţă problemele mele. Cred că pot să manevrez doar o singură celebritate într-o relaţie de cuplu, iar aceea ar trebui să fiu eu“, a mărturisit Aguilera.

Christina Aguilera le-a încurajat totodată pe femei să fie ele însele şi să-şi accepte mai mult propriul corp: „Iubesc corpul feminin şi cred că e ceva de care ar trebui să fii mândră, nu să laşi un bărbat să-ţi spună cum ar trebui să arăţi, să preia controlul asupra ta. «Dirrty» (n.r. videoclipul artistei) a devenit extrem de controversat în acea perioadă (n.r. lansat în 2011) , dar acum n-ar mai însemna nimic. Sper că am pavat drumul şi am ajutat la stabilirea regulilor de bază care spun că femeile pot fi orice varianta a lor îşi doresc şi, în plus, să fie mândre de asta“.

Ultimul album al artistei a fost lansat în 2012 – „Lotus“. A mai avut o scurtă revenire în lumina reflectoarelor la „The Voice“, dar apoi a luat pauză odată cu naşterea celui de-al doilea copil, Summer Rain, acum în vârstă de trei ani. Mai are un fiu de 10 ani, Max Liron. Anul acesta vor fi lansate două filme în care joacă – „Zoe“, unde interpretează un robot, şi comedia „Life of the Party“, unde îşi joacă propriul rol.





Christina Aguilera s-a căsătorit în 2005 cu producătorul american Jordan Bratman (41 de ani), de care a divorţat în 2010. Cei doi au împreună un băieţel, Max, în vârstă de 10 ani.

În prezent, cântăreaţa are o relaţie cu actorul american Matthew Rutler (33 de ani), alături de care are o fiică, Summer Rain Rutler, în vârstă de 4 ani.