Chris Pratt s-a logodit cu fiica lui Arnold Schwarzenegger: „Sunt atât de fericit“ FOTO

Chris Pratt şi Katherine Schwarzenegger s-au logodit după şapte luni de relaţie.

Actorul a publicat pe contul lui de Instagram o fotografie cu cei doi, îmbrăţişaţi, alături de mesajul:

„Dulce Katherine, sunt atât de fericit că ai spus da! Sunt extrem de fericit să mă căsătoresc cu tine“, a scris actorul, potrivit cnn.com.

În fotografie se poate observa şi inelul de logodnă oferit fiicei actorului Arnold Schwarzenegger.

Katherine este fiica lui Arnold Schwarzenegger (71 de ani) şi a jurnalistei şi scriitoarei Mariei Shriver (63 de ani). La rândul ei, tânăra este autoarea a două cărţi: „I Just Graduated ... Now What? Honest Answers from Those Who Have Been There“ şi „Rock What You've Got: Secrets to Loving Your Inner and Outer Beauty“.

Katherine şi actorul din „The Avengers“ s-au întâlnit în iunie 2018 şi au confirmat că au o relaţie o lună mai târziu, atunci când au fost văzuţi mergând împreună la biserică alături de fiul actorului.

Katherine Schwarzenegger FOTO Guliver/Getty Images





Chris Pratt a mai fost căsătorit cu actriţa Anna Faris (42 de ani) între anii 2009 şi 2017. Cei doi au împreună un băiat.

Chris Pratt a devenit cunoscut graţie unor roluri din televiziune, remarcându-se în serialele „O nouă viaţă/Everwood“ şi „Parks and Recreation“. A făcut trecerea spre cinematografie cu roluri secundare în numeroase filme cu succes de public, precum „Wanted“, „Războiul mireselor/Bride Wars“, „Moneyball: Arta de a învinge/Moneyball“, „Care-i numărul tău?/What’s Your Number?“, „Misiunea: 00.30 A.M./Zero Dark Thirty“, „Filmul 43: Scandalos /Movie 43“ şi „Ea/Her“, înainte de a deveni un veritabil star internaţional, în 2014, cu rolurile interpretate în superproducţiile „Marea aventură Lego/The Lego Movie“ şi „Gardienii galaxiei/Guardians of the Galaxy“.