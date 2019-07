FOTO Chitariştii trupei Rammstein s-au sărutat pe scenă la Moscova în semn de protest faţă de legile anti-LGBT

Trupa heavy metal a postat o fotografie cu momentul pe contul de Instagram, alături de descrierea: „Rusia, te iubim!“.

Cei doi muzicieni s-au sărutat de mai multe ori pe scenă, aflaţi în timpul turneului european, sub privirile fanilor. Unul dintre ei a filmat momentul şi l-a postat în mediul online.

Sorry, I may be a little bit overexaggerated about this, but:



PAUL AND RICHARD ACTUALLY KISSED! THEY FINALLY DID IT! AAAAH!!! ♥️💕♥️💕🏳️‍🌈#Rammstein #Paulchard pic.twitter.com/9hRRz05jac