Chirilă, noi lămuriri după ce a lovit un bărbat: „Folosirea acestui incident ca retorică împotriva atitudinii mele civice e la fel de regretabilă ca gestul meu“

Chirilă a scris un nou text pe Facebook prin care spune că, deşi apreciază mesajele de susţinere pe care le-a primit, nu este de acord cu cele în care este felicitat pentru gestul său de a lovi un bărbat care l-a jignit în repetate rânduri.

Cântăreţul consideră că a greşit, că violenţa nu este niciodată o soluţie, dar în acelaşi timp, este dezamăgit de faptul că unele persoane folosesc acest incident pentru a-i umbri activitatea civică. Chirilă este unul dintre cei mai vocali artişti cu privire la evenimentele de pe scena politică şi un participant activ la protestele societăţii civile. În plus, el a condamnat în repetate rânduri violenţa şi a îndemnat participanţii la proteste să rămână paşnici.



„E ultima postare legată de incidentul de azi (miercuri, 27 martie 2019 - n.red.). Aş vrea să clarific ceva. Deşi apreciez intenţia mesajelor voastre de susţinere, nu pot să fiu de acord cu încurajarea violenţei. Nu e OK că l-am pălmuit pe individul ăla. Violenţa nu are scuză şi nu poate fi văzută ca soluţie în nicio situaţie. Nici cea fizică, dar nici cea verbală. (...) Nu mă mândresc cu faptul că mi-am pierdut controlul, dimpotrivă. Chiar dacă m-a provocat (intenţionat sau nu), mi-ar fi plăcut să am capacitatea să-l ignor. Aş vrea totuşi să remarc că la fel de regretabilă ca gestul meu este folosirea acestui incident ca retorică împotriva atitudinii mele civice“, a fost mesajul lui Tudor Chirilă.









Tudor Chirilă a fost aspru criticat pentru gestul său, însă au existat şi persoane care au apreciat faptul că şi-a recunoscut greşeala şi chiar i-au luat apărarea, felicitându-l prin mesaje pentru reacţia avută. Printre cei care s-au poziţionat de partea cântăreţului se numără şi fosta prezentatoare de televiziune Cristina Ţopescu. Jurnalista şi-a manifestat susţinerea faţă de Chirilă şi a precizat că ar reacţiona la fel dacă s-ar afla în faţa unei persoane care i-ar jigni părintele, pe regretatul comentator sportiv Cristian Ţopescu.





Poliţia Capitalei a anunţat în dimineaţa zilei de 27 martie că un bărbat a solicitat intervenţia autorităţilor după ce a fost lovit de un alt bărbat. Bărbatul care a sesizat conflictul a refuzat sprijinul echipajului medical şi nu a dorit să depună plângere.







Tudor Chirilă a explicat ulterior pe Facebook cum a ajuns să lovească un bărbat care l-a provocat jignindu-l în mod repetat. Artistul a mărturisit că şi-a pierdut cumpătul în momentul în care individul i-a atacat tatăl, regretatul jurnalist Ioan Chirilă: „A început să înjure şi să-mi spună că taică-miu a fost un securist, că aşa sunt şi eu. (...) Injuriile şi minciunile la adresa lui taică-miu au pus capac, nu m-am mai putut stăpâni şi i-am tras două palme“. Chirilă a recunoscut şi că a greşit, mai ales că ieşirea sa nu a făcut bine nimănui.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: