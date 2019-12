Charlize Theron a dezvăluit cum a fost hărţuită de un „regizor faimos“ şi a vorbit despre momentul când mama ei i-a ucis tatăl

Actriţa Charlize Theron va juca într-un film despre Roger Ailes, fost preşedinte Fox News, care a demisionat după ce a fost acuzat de hărţuire sexuală. Vorbind despre noul ei film, actriţa a dat detalii despre propria experienţă, când a fost hărţuită sexual de „un regizor faimos“, la începutul carierei.

Charlize a povestit că în 1994 a fost „ademenită“ de un regizor cunoscut, însă al cărui nume nu l-a dezvăluit, în locuinţa personală, într-o seară de sâmbătă, sub pretextul unei audiţii pentru un rol, scrie The Guardian.

„Purta pijamale din mătase, mi-a oferit o băutură şi m-a mângaiat pe genunchi. Eram la începutul carierei, nu cunoşteam chestii «din interior», şi mi-am spus mie însămi, în drum spre reşedinţa regizorului, în jur de ora 21.00, «poate că aşa se practică în industria filmului»“, a povestit vedeta.

Actriţa a mărturisit că s-a simţit frustrată de faptul că „nu a reacţionat aşa cum ai crede în mod normal că vei reacţiona într-o asemenea situaţie“.

„Nu ştii ce să faci... dacă nu ai trecut printr-o astfel de experienţă. Nici măcar nu am fost conştientă că a însemnat hărţuire sexuală decât mult mai târziu în cariera mea. Am dat vina pe mine... că nu am spus ceea ce trebuia să spun atunci, că nu i-am cerut să păstreze distanţa, că nu am reacţionat aşa cum ai crede că poţi reacţiona în mod normal într-o astfel de situaţie“.

„Îmi pare rău, dar trebuie să plec“, îmi amintesc că i-am spus atunci, în timp ce încercam să găsesc o ieşire“. Opt ani mai târziu, a povestit Theron, acelaşi regizor i-a oferit un rol într-un film. În timp ce plănuia să-i refuze oferta, a hotărât să aibă o întâlnire cu el.

„M-am gândit că voi avea astfel oportunitatea de a-l confrunta, ocazia de a-i spune tot ce trebuia să-i spun atunci“. Actriţa a povestit că a adus în discuţie întâmplarea, dar regizorul a refuzat să aibă o conversaţie pe această temă. „Mi-am dat seama că nu era pentru prima dată când avea un astfel de comportament şi că multe alte actriţe l-au reclamat pentru comportamentul de prăduitor“, a adăugat Charlize.

Drama actriţei Charlize Theron: mama acesteia i-a ucis tatăl

Charlize Theron a vorbit şi despre momentul în care mama acesteia l-a ucis, în legitimă apărare, pe tatăl ei, pe când actriţa avea doar 15 ani.

În timp ce Charlize şi mama ei se ascundeau în dormitorul casei de tatăl alcoolic şi violent, bărbatul înarmat a tras trei focuri în uşa camerei. „A fost realmente un miracol că niciun glonţ nu ne-a nimerit. În legitimă apărare, mama l-a împuşcat pe tata, punând astfe capăt pericolului“, a povestit actriţa.

Ea a mărturisit că nu-i este ruşine să vorbească despre trauma adolescenţei sale: „Cu cât vorbim mai mult despre aceste lucruri, cu atât ne dăm seama că nu suntem singuri“, potrivit bbc.com.

Charlize a crescut la o fermă în apropiere de Johannesburg, în Africa de Sud, alături de mama ei, Gerda, şi tatăl ei, Charles, pe care l-a descris drept „un om foarte bolnav“. Actriţa a povestit că viaţa alături de un tată alcoolic era una „imprevizibilă şi fără speranţă“.

Carlize Theron, premiată cu Oscar pentru rolul din „Monstru/ Monster“, va juca într-un film regizat de Jay Roach despre Roger Ailes, fost preşedinte Fox News, care a demisionat după ce a fost acuzat de hărţuire sexuală.

Charlize Theron o va interpreta pe Megyn Kelly, fost avocat care a lucrat ca prezentatoare la Fox News timp de peste un deceniu. Ea a fost prezentatoarea programului „The Kelly File“. După izbucnirea scandalului în care a fost implicat Roger Ailes, Fox News ar fi încercat să o convingă pe Megyn Kelly să îl sprijine pe acesta, dar ea ar fi refuzat.

Roger Ailes a murit pe 18 mai 2017, la vârsta de 77 de ani.

Charlize Theron a câştigat un Oscar pentru apariţia sa în pelicula „Monstru/ Monster“ FOTO Getty Images