Cezar Ouatu: „Aştept să intru în rol de tată cât mai curând posibil“

Ai acceptat provocarea de a participa la emisiunea „Ferma‟. Cum ţi s-a părut experienţa?

A fost unică! A fost mai greu decât m-aş fi aşteptat sau aş fi perceput uitându-mă la sezoanele anterioare. Primele zile au fost cele mai dificile prin oboseala acumulată şi din cauza lipsei mâncării, apoi am reuşit să mă obişnuiesc. Şi am realizat că am acceptat autodepăşirea şi detaşasarea de zona de confort, pentru că mi se pare o experienţă extrem de interesantă din punct de vedere psihologic şi fizic.

Cum ţi-a mers anul acesta?

Anul acesta, sincer, nu am avut probleme. Este adevărat, îmi lipseşte scena. A fost un an mai detaşat de rutina cotidiană, fiind atât de mult timp în casă, alături de cei dragi. Cu toate acestea, am descoperit valori de care uitam adesea. Am onoarea şi mândria de a fi solist vocal la Filarmonica Paul Constantinescu din Ploieşti, merg mai departe cu tot ceea ce înseamă cursurile mele de canto, mai nou online, şi mă pregătesc de cea de-a doua ediţie a Festivalului Internaţional de Canto „Cezar Ouatu“, după succesul de anul trecut

