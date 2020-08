Céline Dion şi-a uimit fanii cu un pictorial îndrăzneţ. Artista arată de invidiat la cei 52 de ani FOTO

View this post on Instagram

Live life by the golden rule ✨ - Team Céline . Vivez la vie en respectant la règle d’or ✨ - Team Céline . #Courage #Sunday #MuglerArchives . Styled by @p.e.p.e.munoz and @sydneylopez Hair: @dee_termined_girl Makeup: @justinstclairmakeup 📸: @paolakudacki