Céline Dion împlineşte 53 de ani. Ce schimbări a suferit imaginea atistei de-a lungul timpului

Cântăreaţa de origine canadiană s-a născut în oraşul Charlemagne din Quebec, la 30 martie 1968, într-o familie numeroasă. Artista este cel de-al 14-lea copil al cuplului Thérese Tanguay şi Adhémar Dion, scrie click.ro

La 17 decembrie 1994, Céline Dion şi René Angélil s-au căsătorit în cadrul unei ceremonii fastuoase la Basilica Notre Dame din Montreal. Celine i-a spus adio omului pe care l-a iubit în anul 2016, atunci când acesta a fost răpus de cancer, după ani întregi de suferinţă. Artista a renunţat de mai multe ori la scenă, după ce soţul ei a fost diagnosticat cu cancer, pentru a-şi dedicat tot timpul lui. Ultima dorinţă a lui René Angélil a fost ca soţia să-i fie alături atunci când îşi dă suflarea, iar ea nu l-a părăsit nicio clipă.

Cea mai cunoscută melodie aparţinând vedetei este de departe single-ul "My Heart Will Go On", inclus pe coloana sonoră a filmului Titanic, din anul 1997. Cântecul s-a clasat pe prima poziţie în clasamentele de specialitate din întreaga lume, a câştigat un Oscar pentru Cel mai bun cântec original şi a fost vândut în peste 30 de milioane de copii.