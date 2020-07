Celebrităţi care au defecte fizice. O cunoscută actriţă de 36 de ani are un ochi verde şi unul căprui

Încearcă mereu să apară în faţa publicului cu o imagine perfectă, dar realitatea e alta. Şi vedetele au probleme, şi ele se confruntă cu cerutir, cu discuţii, şi ele au defecte cu care se jenează. Vă vine să credeţi sau nu, dar şi celebrul Gerard Butler are un defect pe care l-a descoperit singur şi pe care nu şi-l ascunde.

Harry Styles are patru mameloane

Fostul solist al trupei One Direction s-a născut cu o pereche de sfârcuri în plus, nu are două aşa cum e normal, ci patru. Nu, nu sunt simple aluniţe sau coşuri, pentru că a confirmat cu gura lui.

Citeşte continuarea aici!