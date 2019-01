Celebra Anna Wintour comentează cu ironie zvonurile despre firea dificilă a Ducesei Meghan VIDEO

Anna Wintour a vorbit recent despre Meghan Markle (37 de ani), soţia Prinţului Harry (34 de ani), însărcinată în şase luni.

Astfel, răspunzând la întrebările puse de fani, într-un interviu video, celebrul fashion-editor a avut numai cuvinte de laudă la adresa fostei actriţe.

„Cred că este extraordinară. Cred că alegerea rochiei de mireasă a fost genială: sofisticată, chic, o alegere înţeleaptă. Cred că a arătat fantastic. În plus, imaginea cu mama ei, în capelă, cred că a fost inspiraţională pentru atât de multe persoane, femei şi bărbaţi din întreaga lume“, a r[spuns Wintour, scrie Daily Mail.

În plus, editorul-şef a vorbit şi despre nemulţumirile exprimate de personalul Palatului Regal, potrivit cărora Ducesa se trezeşte foarte devreme şi „bombardează personalul“ c u multe mesaje şi cerinţe încă de la 5 a.m.