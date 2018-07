Cele mai spectaculoase schimbări de look în rândul artistelor de muzică populară FOTO

Şi-au obişnuit publicul cu o anumită coafură, tipică artistelor de folclor, cu păr lung, împletit, acoperit cu baticuri, marame ori salbe tradiţionale. Cu toate acestea, modernismul a intrat şi în rândul lor, câteva dintre ele îndrăznind să adopte o altă tunsoare sau culoare de păr, care le-a schimbat complet. Iată care sunt cele mai spectaculoase schimbări de look în rândul artistelor de muzică populară.

Matilda Pascal Cojocăriţa

La cei 59 de ani ai săi, cântăreaţa originară din Negreşti, Vaslui, este una dintre cele mai frumoase artiste ale genului folcloric. Ba chiar, în 1979 a câştigat echivalentul de atunci al titlului „MISS România” din zilele noastre, şi anume locul 1 al primului concurs de frumuseţe feminină din România, organziat la Costineşti sub titulatura „Muncă, Tinereţe, Frumuseţe”.

Mereu a avut o siluetă subţire şi chiar şi acum are grijă la greutate, mai ales că tentaţiile de pe mesele nuntaşilor sunt mari.

„La mine functioneaza toate dietele”, spunea ea nu demult, în cadrul emisiunii „Star Chef”. „Am slăbit peste 20 de kilograme, după ce am renunţat să mai fac excese alimentare. Dacă nu mă cumpătesc, atunci mă îngraş. Eu nu am nicio băutură minune care să mă ajute să slăbesc. Am încercat apa cu lămâie, dar îmi făcea rău. Am o aciditate crescută la stomac şi nu pot bea nici măcar sucuri naturale. Asta e, nu e vina mea, aşa e organismul meu. Astfel, am învăţat că cea mai buna dietă e să nu mănânc”, mărturisea Matilda Pascal Cojocăriţa la Antena Stars.

