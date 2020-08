Cele mai importante dezvăluiri din biografia cuplului Harry şi Meghan: familia regală, puternic criticată

Cartea este intitulată „Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of the Modern Royal Family” şi este scrisă de reporterii regali Omid Scobie şi Carolyn Durand, oferind o privire detaliată asupra vieţii celor doi în ultimii ani şi a dificultăţilor pe care le-au întâmpinat împreună.

Deşi vorbim de biografia celor doi, se pare că niciunul dintre ei nu a luat parte la interviuri, un purtător de cuvânt al cuplului anunţând ieri, odată cu publicarea cărţii, că „Ducele şi Ducesa de Sussex nu au fost intervievaţi şi nu au contribuit la „Finding Freedom”. Cartea este bazată pe propriile experienţe ale autorilor ca membrii ai corpului de presă regal şi pe propriile lor reportaje independente.”

Omid Scobie, unul dintre autori, a confirmat aceste spuse, menţionând însă că ”eu şi Carolyn am descoperit că o mulţime de prieteni care au fost de-acord să vorbească în această carte erau frustraţi de felul în care presa vorbea despre prietenii lor (n.r. Harry şi Meghan). Au simţit că oamenii pe care îi vedeau în acele pagini nu erau prietenii lor, oamenii pe care îi cunosc. A fost o şansă unică pentru noi de a marca poveştile nespuse pentru ca şi alţii să le audă”.

Iată care sunt cele mai importante dezvăluiri cu privire la viaţa de cuplu a lui Meghan şi Harry, extrase de cei de la ET Online .

Prima întâlnire a lui Harry şi Meghan: „Cea mai frumoasă femeie pe care am văzut-o”

Cei doi s-ar fi întâlnit în iunie 2016, la un „blind date” în Londra, aranjat de deisgner-ul Misha Nonoo şi Markus Anderson. Actriţa l-ar fi fermecat pe Harry, care a numit-o, vorbind ulterior cu un prieten, „cea mai frumoasă femeie pe care am văzut-o în viaţa mea”. Cei doi au continuat să vorbească şi după acea întâlnire, trimiţându-şi mesaje şi fiind extrem de interesaţi unul de celălalt.

Primul „te iubesc” şi momentul în care presa a aflat despre relaţie

Conform unui prieten, cei doi şi-ar fi spus pentru prima oară „te iubesc” după numai trei luni de relaţie. Harry a fost cel care a rostit primul cuvintele, fiind urmat însă imediat de Meghan.

La scurt timp după acest moment, presa a aflat despre relaţia celor doi. În timpul unei petreceri de Halloween, cuplul a aflat că ziarul „The Sunday Express” avea să publice primul material despre povestea lor de dragoste, fiind anunţaţi de aceasta de un angajat al prinţesei Eugenie şi al tatălui ei, prinţul Andrew. Cuplul a plecat rapid de la petrecere, ascunzându-se în casa unei prietene de atunci a lui Meghan, Jessica Mulroney.

A urmat un comunicat de presă al prinţului Harry, emis după ce relaţia lor a devenit publică şi din cauza faptului că actriţa a fost îndelung criticată de presă, fiind chiar urmărită de aceştia în viaţa de zi cu zi. Harry s-a arătat furios de aceste lucruri, deşi Meghan l-ar fi întrebat dacă nu ar fi mai bine să ignore lucrurile spuse de presă.

Credinţa lui Meghan

Deşi nu este o latură foarte explorată în public, ducesa se pare că este foarte apropiată de spiritualitate şi credinţă. ”Relaţia ei cu Dumnezeu şi cu biserica este extrem de importantă pentru ea” a menţionat un prieten apropiat. ”Lucrul acesta nu îl ştiu foarte mulţi oameni. Joacă un rol esenţial în viaţa ei, ca persoană şi ca femeie”.

De asemenea, se pare că Meghan nu a fost născută într-o familie religioasă: ”relaţia ei cu Dumnezeu, spiritualitatea ei, s-au născut din propriile experienţe” spune un prieten apropiat, care notează că se ruga des cu Meghan.

Actriţa ar fi avut o abordare similară şi în cadrul serialului „Suits”, în care a jucat, adunându-i pe ceilalţi actori într-un cerc pentru a se ruga înainte de filmări. ”Rugăciunile ei au scos-o din cele mai întunecate momente. Este ceva ce joacă un rol semnificativ în viaţa şi relaţia ei cu Harry. Amândoi au fost într-o călătorie a credinţei”.

Familia regală, criticată

Bineînţeles, nu lipsesc criticile aduse familiei regale, mai ales prinţului William, după un episod deja cunoscut, în care acesta l-a întrebat pe Harry dacă nu crede că se grăbeşte cumva în relaţia cu Meghan. ”Nu simţi nevoia să te grăbeşti. Ia-ţi cât timp ai nevoie ca să o cunoşti pe fata asta” i-ar fi spus William, un sfat care l-a enervat extrem de tare pe fratele său, creând o prăpastie între aceştia.

Alt membru al familiei regale luat în vizor este prinţesa Michael de Kent care, în timpul prânzului de Crăciun de la Palatul Buckingham, primul la care Harry şi Meghan s-au afişat împreună, a purtat o broşă blackamoor, înfăţişând un bărbat african care poartă un turban auriu şi haine de aceeaşi culoare.

Deşi a fost condamnat la acea vreme de foarte mulţi ca fiind un accesoriu rasist, iar prinţesa a fost nevoită să îşi ceară scuze public pentru purtarea sa, Meghan a rămas tăcută. În carte însă, aflăm că ducesa de Sussex s-a întrebat dacă prinţesa nu trimitea un mesaj prin alegerea purtării broşei, simţindu-se jignită de aceasta.

Nu a fost nici ultima oară când prinţesa Michael a fost acuzată de rasism - în 2018 s-a aflat că aceasta deţine două oi negre, pe care le-a numit Venus şi Serena, după surorile Williams, jucătoare de tenis, cea din urmă fiind şi o bună prietenă a lui Meghan.

Regina şi Harry au în continuare o relaţie foarte bună

În momentul anunţului ieşirii lor de pe scena regală, Harry şi Meghan şi-ar fi dorit să se consulte cu regina, încercând să stabilească o întâlnire cu aceasta înainte ca ei să plece în Canada pentru a-şi petrece Crăciunul. Ea nu a fost însă disponibilă, iar cuplul regal a făcut anunţul, de teamă ca presa să nu afle şi să publice povestea.

Deşi se spune că a fost surprinsă şi „devastată” de veşti, se pare că regina şi Harry au în continuare o relaţie foarte bună. Cartea o descrie pe aceasta ca fiind „una dintre cele mai importante femei din viaţa lui Harry”, iar cei doi ar fi avut chiar un prânz împreună în martie, descris ca fiind unul „fără titluri...doar bunică şi nepot”. Atunci, regina i-ar fi spus lui Harry că îl va susţine mereu, în orice va decide să facă.

Incidentul cu bona de noapte

După naşterea lui Archie, cuplul a decis să angajeze o bonă specială pe timp de noapte care să aibă grijă de acesta, însă ea ar fi fost concediată extrem de repede, conform ziarelor de la acea vreme. Într-adevăr, cartea cofirmă că prima bonă de noapte a copilului a fost concediată în chiar a doua sa zi de muncă, pentru ”comportament neprofesional”.

Cei doi au angajat o altă bonă imediat, însă au fost extrem de speriaţi după incidentul petrecut cu prima, astfel că au decis ca, după câteva săptămâni, să se ocupe ei înşişi de Archie pe timp de noapte.

„Finding Freedom” menţionează şi că ducii de Sussex nu şi-au dorit să aibă foarte mulţi angajaţi, preferând să stea doar împreună cu Archie în casă cât de mult posibil. „Harry a văzut situaţia de la casa prinţului William (care avea o bonă şi o îngrijitoare care stăteau în aceeaşi casă cu ducii de Cambridge) şi nu şi-a dorit asta pentru propria familie”, se arată în biografie.

Cel mai dificil moment al lui Harry

Pentru ducele de Sussex, cel mai dificil moment după ieşirea din familia regală a fost luarea onorurilor sale militare. „A fost unul dintre cele mai dureroase lucruri prin care Meghan l-a văzut trecând” notează o sursă apropiat a cuplului.

„Nu era necesar” ar fi spus Meghan unei prietene, legat de decizia de a-i lua titlurile militare soţului ei. „Şi nu doar că îi iau lui ceva, ci întregii comunităţi de veterani. Poţi să vezi cât de mult contează şi pentru ei. Puterile acestea sunt mai mari decât mine” ar fi spus ducesa.