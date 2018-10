Cea mai titrată actriţă a Chinei a primit o amendă uriaşă pentru evaziune fiscală. Dispărută de trei luni, vedeta a transmis o scrisoare: „Vă implor să mă iertaţi!“

Fan Bingbing, una dintre cele mai titrate actriţe chineze, care a jucat în blockbusterele „X-Men“ şi „Iron Man“, a fost amendată cu până la 129 de milioane de dolari pentru evaziune, a transmis agenţia de presă Xinhua citată de Reuters şi News.ro.

În urma investigaţiilor, autorităţile chineze au descoperit că Fan Bingbing a împărţit contractul pentru rolul din „Air Strike“, film ce va fi lansat anul acesta, pentru a evita plata unor taxe în valoare de 1,1 milioane de dolari. În plus, actriţa şi companiile pe care le reprezintă s-au sustras de la plata altor taxe în valoare de 36 de milioane de dolari.

Având în vedere că se află la prima abatere, dacă plăteşte suma cerută, ea nu va fi urmărită penal, a mai precizat agenţia Xinhua. Cazul actriţei face parte dintr-o anchetă amplă a autorităţilor chineze ce vizează evaziunea fiscală din industria cinematografică şi de televiziune. Totul a pornit după ce au apărut mai multe rapoarte în care actori faimoşi au fost acuzaţi de semnarea unor contracte numite „yin-yang“, unul având termeni reali, în timp ce al doilea, pe care figurează o cifră mai mică, revine autorităţilor.

Dispărută de mai bine de trei luni, în care au fost lansate diverse speculaţii cu privire la soarta ei, Fan Bingbing a publicat o scrisoare deschisă în care îşi cere iertare în repetate rânduri şi recunoaşte că a făcut evaziune fiscală. De asemenea, actriţa creditează partidul comunist chinez şi poporul pentru succesul ei şi spune că se simte ruşinată de ceea ce a făcut. Pe platforma Weibo, unde are peste 60 de milioane de fani care o urmăresc, textul actriţei a strâns peste 500.000 de aprecieri şi a fost distribuit de peste 100.000 de persoane.

Scrisoarea integrală semnată de Fan Bingbing, care nu a apărut deocamdată în public, potrivit Hollywood Reporter.

Recent am suferit o durere fără precedent, dar am reflectat profund şi mă simt ruşinată şi vinovată de ceea ce am făcut, aşa că vă ofer tuturor cele mai sincere scuze. Pentru o lungă perioadă de timp nu am reuşit să fiu responsabilă şi să protejez interesele ţării mele şi ale societăţii noastre mai presus de propriile interese. Mi-e ruşine că am făcut evaziune fiscală. În aceste zile în care am colaborat cu autorităţile fiscale la investigarea conturilor mele şi ale companiei mele, mi-am dat seama că, în calitate de persoană publică, ar fi trebuit să respect legea şi să stabilesc un exemplu demn pentru societate şi industrie. Nu ar fi trebuit să-mi pierd capacitatea de a mă înfrâna în faţa intereselor economice. Cer scuze societăţii, prietenilor, publicului şi autorităţilor fiscale.

Accept toate sancţiunile impuse de autorităţile fiscale după investigaţia lor amănunţită. Voi urma ordinele date de autorităţile fiscale şi voi face tot posibilul pentru a înapoia impozitele şi amenzile.

Am fost o iubitoare de artă de când eram copil şi sunt, de asemenea, norocoasă că am ajuns în industria cinematografică şi de televiziune. Datorită îndrumării veteranilor şi a iubirii publicului, dar şi a muncii mele, am reuşit să obţin un pic de succes în cariera mea. Ca actor, mă mândresc să promovez cultura ţării noastre pe scena mondială şi fac tot ce pot pentru a o face cât mai bine. Succesul meu se datorează sprijinului ţării mele şi a poporului. Fără marile politici ale Partidului Comunist şi ale ţării, fără dragostea oamenilor, nu ar exista Fan Bingbing.

Astăzi mă confrunt cu mari temeri şi griji faţă de greşelile pe care le-am făcut! Mi-am dezamăgit ţara, sprijinul şi încrederea societăţii şi dragostea fanilor mei devotaţi! Încă o dată vă prezint scuzele mele sincere. Vă implor să mă iertaţi!

Cred că după acest incident voi susţine legea şi voi respecta ordinele şi îmi voi asuma responsabilitatea. În timp ce voi continua să fac lucruri minunate pentru toţi, voi avea o deosebită atenţie ca firma mea să respecte legea şi să fie integră, pentru a răspândi energie pozitivă în societate!

Încă o dată, cer scuze societăţii şi fanilor mei, precum şi prietenilor şi familiei mele. Vă spun sincer: Îmi pare rău!