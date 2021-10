Cristi Brancu aruncă bomba în divorţul Prodan - Reghe: Relaţia extraconjugală a lui Laur durează de mai mult timp

Anamaria Prodan a vorbit despre anunţul făcut de soţul său, conform căruia a depus actele pentru divorţ. Vestea a venit ca o lovitură pentru Anamaria Prodan, care a declarat într-un interviu acordat pentru La Măruţă, că nu ştie nici ea care este adevărul. Cu toate astea, a făcut mai multe remarci acide la adresa lui Reghecampf. „Noi aflăm foarte multe lucruri din presă!”, a spus impresara.







„El este tatăl copilului meu, nu o să vorbesc niciodată urât despre tatăl copilului meu, e ca şi cum aş vorbi urât despre mine şi despre copiii mei. Poate de-a lungul vieţii am făcut nişte greşeli sau nu am fost foarte atentă, dar promit că le repar şi atât de mult cât am să pot, am să lupt pentru ca copiii mei să nu simtă nenorocirea asta şi discuţiile astea, şi să meargă şi să crească demni, exact aşa cum i-am învăţat.

Să nu se împiedice de nimic în viaţă copiii, oricât de greu ar fi şi oricât de mari ar fi nenorocirile şi lăsăm legea să îşi spună cuvântul. Şi avocaţii. Să vedem ce se vrea, cine vrea şi cum se vrea, pentru că şi noi aflăm cumva foarte multe lucruri din presă.

Nu ştim exact care este adevărul, că într-o zi este un adevăr, în altă zi este un alt adevăr, dar de acum este mai bine, dacă mă cunoaşteţi pe mine.”, a declarat Anamaria Prodan.