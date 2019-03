Ce spune Florin Piersic despre starea sa de sănătate

După informaţiile potrivit cărora Florin Piersic ar fi ajuns de urgenţă la un spital privat din Bucureşti, acuzând dureri la piciorul drept, actorul a clarificat zvonurile.

Într-o declaraţie pentru Click! , Florin Piersic a mărturisit că nu a fost nici operat de urgenţă, nici nu are probleme cu picioarele, însă, având în vedere că „are o vârstă fragedă“, este normal să „aibă grijă de el“.

Mai mult, cunoscutul actor a povestit că are grijă să fie mereu în formă şi practică mai multe sporturi.

„Am 83 de ani, o vârstă fragedă zic eu (râde – n.r.) şi este normal să am grijă de mine, să mă întreţin, pentru că vreau să vă mai bucur un pic cu piesele mele. Se vaită de dureri de genunchi ăia de 50 de ani, darămite eu. Vin aici la Bucureşti la un fel de întreţinere. Nu am fost nici operat de urgenţă, nici nu am probleme cu picioarele. Văd că voi (presa - n.r.) vreţi să mă omorâţi. Am colegi care s-au neglijat şi nu se simt deloc bine, aşa că am decis să am grijă de mine şi să fiu mereu în formă. Merg la înot, ridic greutăţi, fac sport, joc baschet“, a declarat Florin Piersic pentru Click!.

Şi Dan Negru (48 de ani) a comentat zvonurile privind starea de sănătate a îndrăgitului actor. Prezentatorul Antenei 1 a povestit că l-a sunat pe Florin Piersic, în urma „breaking news-urilor panicoase“.

„Sunt breaking news-uri despre sănătatea lui Florin Piersic. Panicoase toate. Am pus «botul» şi l-am sunat deşi ştiam că e bine şi că aseară a fost la un restaurant în centrul Bucureştiului. «Să nu începi şi tu!» mi-a răspuns râzând... «Am o obligaţie şi te rog să mă ajuţi cu o invitaţie la spectacolul tău din 22 aprilie. De asta te-am sunat». «E rezolvată, puştiule», mi-a răspuns. Breaking-news-urile au rămas pe ecrane“, a scris Dan Negru, care a publicat şi o fotografie cu marele actor.













