Ce schimbat e Screech din „Salvaţi de Clopoţel!“ Filmul porno care i-a distrus viaţa lui Dustin Diamond

A avut succes din primul moment. Povestea adolescenţilor puşi pe şotii sau aflaţi pentru prima oară în faţa unui iubiri a făcut înconjurul lumii. Cine nu îşi aminteşte de Zack, Kelly, A. C. Slater, Jessie?

Screech a fost de departe revelaţia serialului. Naivul grupului a reuşit să câştige simpatia tuturor. Născut în 1977 în San Jose, California, Dustin Neil Diamond a a venit pe lume într-o familie modestă de evrei.

Diamond şi-a descoperit pasiunea pentru actorie încă de timpuriu, iar la 10 ani apărea deja în emisiuni pentru copii sau în seriale, precum It’s a Living and the Wonder Years. Rolul vieţii lui a fost cel din Salvaţi de clopoţel. Diamond l-a întruchipat pe Screech timp de 13 ani. După ce a părăsit serialul, actorul s-a dedicat spectacolelelor de stund-up comedy.

