Ce s-a întâmplat în pauza publicitară de la premiile Oscar, după ce actorul Will Smith l-a lovit pe Chris Rock VIDEO

Ramin Setoodeh de la revista Variety a publicat pe Twitter un clip video care s-a petrecut imediat după incident. Setoodeh scrie că publicistul lui Will Smith a venit şi a vorbit cu actorul. O altă persoană era lângă soţia acestuia, Jada Smith.

Will Smith’s publicist came over and talked to him at the last commercial. There was also someone standing next to Jada. #Oscars pic.twitter.com/fWrtkOtd1x

Jurnalistul Scott Feinberg de la publicaţia The Hollywood Reporter a publicat şi el un clip video pe Twitter şi a scris că în timpul pauzei publicitare Will Smith a fost luat deoparte şi consolat de Denzel Washington şi Tyler Perry, care încercau să-i spună să treacă peste ce s-a întâmplat. Fenberg scrie că Smith părea să se şteargă de lacrimi în timp ce se aşează la masă înapoi, Denzel consolând-o pe Jada şi Tyler Perry pe Will Smith.

During the commercial break, Will Smith is pulled aside and comforted by Denzel Washington and Tyler Perry, who motion for him to brush it off. Will appears to wipe tears from his eyes as he sits back down with Jada, with Denzel comforting Jada and Will’s rep by his side. pic.twitter.com/uDGVnWrSS2