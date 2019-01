Ce operaţie a suferit Mihai Bobonete şi care este starea lui: „Azi pare a fi o zi fără morfină“. Actorul a publicat şi o poză de pe patul de spital FOTO

Mihai Bobonete a suferit un pneumotorax masiv (acumulare de aer în spaţiul dintre plămâni şi peretele toracic – n.red.) şi a fost supus unei intervenţii chirurgicale la o clinică privată. Starea actorului este stabilă, însă va mai rămâne intenat până joi, motiv pentru care a fost nevoit să-şi anuleze mai multe spectacole.

Bobonete a publicat şi o imagine din spital pe pagina sa de Facebook , însoţită de un mesaj în care povesteşte că a depăşit ce a fost mai greu, iar acum se recuperează. De asemenea, actorul a mulţumit personalului medical şi le-a dat un sfat fanilor.

„Azi e duminică, e o zi minunată, credeţi-mă pe cuvânt, ştiu exact ce spun. Este ziua în care m-am trezit la 5 dimineaţa şi nu mai simţeam nimic, am crezut că sunt mort, atât de bine mă simţeam. Nu mai simt tubul în mine, am un tub băgat printre coaste în pleură şi ieri, la 24 de ore de la intervenţie, corpul meu a avut mare răfuială cu jumătatea aia de metru de plastic băgată în mine, dar azi, azi e bine, parcă să zic eu că pare a fi o zi fără morfină. (...) Scuze dacă v-am deranjat, ce aş vrea să reţineţi este că viaţa e minunată şi că durerea este suportabilă în orice formă a ei, dar te face cu memeaca. Am suferit un Pneumotorax masiv şi din această cauza sunt internat până joi, nu pot zbura la Paris şi Bruxelles, unde urma să am spectacole în weekendul viitor. Îmi pare rău, dar Florin Lazăr, organizatorul, împreună cu Văncică, sunt convins că vor lua cea mai bună decizie în ceea ce vă priveşte şi ne priveşte. Mă simt recunoscător lui Dumnezeu şi întregului personal medical Med Life“, a scris Bobonete pe Facebook.

Pneumotoraxul, denumit şi plămâni colabaţi, este rezultatul acumulării de aer în spaţiul dintre plămâni şi peretele toracic, în aşa numitul spaţiu pleural. Aerul poate pătrunde în pleură fie plecând de la bronhii, fie de la peretele toracic. Cu cât cantitatea de aer acumulată în cavitatea pleurală creşte, cu atât creşte şi presiunea exercitată asupra plămânilor, determinând colapsul. Colapsul împiedică plămânii să se destindă adecvat în momentul inspirului, determinând scurtarea respiraţiei şi junghi toracic. Pneumotoraxul poate deveni ameninţător pentru viaţă dacă presiunea din torace împiedică plămânii să aducă în sânge cantitatea necesară de oxigen.