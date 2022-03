Ce are ea nu au avut Lady Di sau Sarah Ferguson. Motivele pentru care Kate Middleton este preferata reginei Elisabeta

Într-adevăr, este greu să nu o placi pe Kate. Cu zâmbetul mereu pe buze şi împăciuitoare, pare a avea reţeta sigură a unui lider iubit de popor. Însă mai are până să ajungă regină. Până atunci, îşi exersează statutul, fiind prezentă la evenimente sau vizite oficiale, singură sau la braţ cu soţul său, Prinţul William.

Comentatoarea regală Ashley Pearson, citată de The Daily Express, a declarat că regina este foarte ataşată de ducesa de Cambridge, care are calităţi care le lipsesc celorlalte femei care au intrat în familia regală. “Îi plac valorile ei provenite din creşterea într-o familie de clasă mijlocie. Îi place că este apropiată de familia ei. În plus, Kate n-a încercat niciodată să câştige atenţie specială pentru propria persoană. Nu este excentrică şi nu iese în evidenţă”, susţine experta regală.

