Ce mesaje şi-au transmis vedetele din România de Ziua Îndrăgostiţilor: Iubirea merită sărbătorită întotdeauna FOTO

Prezentatoarea de televiziune Gabriela Cristea (46 de ani) crede că: "D ragostea este atunci când te trezeşti dimineaţa cu ochii lipiţi de somn, părul arată de parcă e o căpiţă de fân şi vocea îţi sună ca dintr-o conservă, iar el îţi spune că eşti cea mai frumoasă. Şi tu abia aştepţi să-i spui că îl iubeşti. Asta după ce schimbi copiii de scutece”, a scris vedeta pe Instagram.

Gabriela Cristea este căsătorită cu artistul Tavi Clonda (41 de ani) şi au împreună o fetiţă în vârstă de trei ani.

„El ştie că îl iubesc din ce în ce mai mult, în fiecare zi trăită împreună. La mulţi ani, îndrăgostitule! Mă îndrăgostesc de tine în fiecare clipă mai tare!”, i-a transmis Jojo, cel puţin virtual, lui Paul Ipate. Cei doi au o relaţie de şapte ani.

Jojo şi Paul Ipate FOTO Facebook Jojo

Lora şi iubitul ei, romantici în fiecare zi

„Noi suntem romantici în fiecare zi. Care e secretul? Cred că totul constă în a-ţi găsi partenerul potrivit. Alături de persoana potrivită, lucrurile se leagă de la sine”, a declarat cântăreaţa Lora (38 de ani) pentru Click!.

Chiar dacă se bucură de iubire în fiecare zi, nu strică să existe o zi dedicată îndrăgostiţilor, mai spune ea. „Dacă nici iubirea nu ar merita o zi a ei, atunci cine?! Noi am început-o încă de sâmbătă seara, cu un maraton de filme şi un tort vegan. Ionuţ încă doarme, iar când se va trezi, ne pregătim să mergem să luăm masa la restaurant. Nici nu-mi aduc aminte de când n-am mai fost. Am optat pentru prânz, nu pentru cină, căci azi va trebui să mă culc mai devreme, să mă pregătesc pentru emisiunea de luni dimineaţă”, a spus artista potrivit sursei citate.

Smiley şi Gina Pistol

Şi Smiley a publicat o fotografie, în care apare alături de Gina Pistol, şi un mesaj de Ziua Îndrăgostiţilor. " Cină romantică şi unicorni de Valentine’s day", este mesajul care însoţeşte imaginea. Smiley şi Gina vor deveni în curând părinţi. Cei doi au fost până de curând foarte discreţi în legătură cu relaţia lor.

Gina Pistol şi Smiley FOTO Facebook Smiley

Secretul unei căsnicii de lungă durată

Prezentatoarea TV Anca Serea (40 de ani) demonstrează că poate exista romantism chiar şi într-o casă plină de copii. De Ziua Îndrăgostiţilor, a evadat împreună cu soţul ei, cântăreţul Adi Sînă (43 de ani), la un conac din apropierea Bucureştiului, unde au petrecut o noapte romantică, în doi.

„Sâmbătă, după jurnal, am dus copiii cei mici la mama, cei mari au rămas acasă, iar noi am venit la un centru spa. Acum lenevim în pat, apoi ne vom petrece ziua cu masaj şi răsfăţ. Ne întoarcem spre după-amiază, că avem teme de făcut”, a mărturisit Anca Serea.

FOTO Facebook Anca Serea

Vedeta spune, potrivit sursei citate, că romantismul poate exista într-un cuplu chiar şi după mulţi ani, chiar şi după ce apar copiii, dacă există puţină "organizare". „Noi avem acest obicei ca o dată pe săptămână să facem ceva pentru noi: ieşim la cină, ne facem diverse cadouri şi surprize, sau ne punem un film şi le explicăm celor mici că acela e timpul nostru. Şi pentru ei e important să ştie că părinţii lor se iubesc, se respectă; în plus, învaţă să fie mai independenţi. E un mit acela că dacă apare copilul dispare romantismul. Secretul unei căsnicii de lungă durată stă la femeie şi se bazează pe înţelegere, suport, dragoste, disponibilitate, comunicare. Noi an de an petrecem împreună Valentine’s Day. Iar săptămâna trecută am împlinit 10 ani de relaţie”, mai spune Anca Serea.

Andreea Bănică, declaraţie de dragoste pentru familia ei

Cântăreaţa Andreea Bănică şi-a mărturisit şi ea dragostea pentru întreaga ei familie, printr-o serie de fotografii de Valentine's Day. "Îi iubesc până la cer şi înapoi", a transmis cântăreaţa. Andreea Bănică (42 de ani) şi Lucian Mitrea sunt căsătoriţi din 2008 şi au împreună doi copii. "iubiţi-vă şi fiţi iubiţi. Happy Valentine's Day", a mai transmis Andreea Bănică.