Ce mesaj i-a transmis Iulia Albu actualului iubit pe reţelele sociale

Sunt de aproape 5 ani împreună, însă Iulia Albu este foarte discretă când vine vorba despre viaţa de iubitul ei. De curând, fashion editorul a ţinut să scrie câteva cuvinte despre actualul iubit care şi-a serbat ziua de naştere.

„La mulţi ani, iubitul meu! M-ai învăţat să zâmbesc cum nu am zâmbit niciodată. Şi să port verde… să nu uităm despre verde!”, a scris Iulia Albu pe contul său de Instagram.

În urmă cu aproape un an, tot ea mărturisea că viaţa alături de iubitul ei este una foarte frumoasă, iar pe partenerul ei îl consideră ca fiind un tată mult mai bun decât a fost Mihai Albu.

„Acest om care este alături de mine de patru ani – şi ştiu că acest lucru deranjează – este un tată mai bun decât a fost fostul meu soţ. Şi un tată mai bun decât sunt eu mamă. E un lucru important. Eu nu lovesc în nimeni, dar aşa cum am spus, erau trei fraţi. Eu sunt plecată foarte mult timp, iar el are cu adevărat grijă de acest copil. Sunt foarte bine… Ne certăm pe lucruri mici, dar în rest nu! Suntem nişte oameni absolut normali”, a mărturisit Iulia Albu în urmă cu un an.