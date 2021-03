Ce mare s-a făcut fiica designerului Ingrid Vlasov! Noelle este de o frumuseţe tulburătoare la aproape 17 ani!

Noelle Vlasov, fructul poveştii de dragoste dintre excentricul designer Ingrid Vlasov şi manechinul Marian Nedelcu, se face pe zi ce trece mai frumoasă. La aproape 17 ani, adolescenta a moştenit trăsăturile celebrilor săi părinţi, plus un admirabil simţ al modei.

Noelle nu trece niciodată neobservată, atât graţie unei frumuseţi ieşite din comun, greu de egalat, cât şi datorită apariţiilor sale extravagante, dovadă că fetiţa a moştenit gustul pentru fashion din familie. De altfel, copila a fost expusă de la o vârstă fragedă universului fashion, aşa cum ea singură povestea la Teo Show acum câţiva ani: ”Mă machiez pentru că am crescut în mediul ăsta la Paris, la prezentări, unde am cunoscut unii dintre cei mai mari make-up artişti. Nu mă consider extravagantă. Consider pur şi simplu că mă îmbrac altfel. Tot timpul dau o tuşă de eleganţă ţinutelor mele, mai ales la şcoală”.

